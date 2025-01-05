Керченский мост стремительно теряет защиту 5.01.2025, 10:54

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Для Сил обороны Украины открывается окно возможностей.

Защитные заграждения и фортификации, которые страна-оккупант Россия возводит вблизи Керченского моста, стремительно разрушаются. Сезон штормов и постоянные атаки украинских дронов делают свое дело. Причем, речь не только о боновых, плавучих заграждениях, но и более прочных инженерных сооружениях на западном и юг-западном побережье полуострова. Эта ситуация создает окно возможностей для украинских Сил обороны. Можно прогнозировать, что массированные ракетные и дроновые атаки на территории Крыма станут постоянным явлением.

Может ли этот фактор сыграть на усиление позиций Украины на возможных мирных переговорах? Прежде всего, подобные переговоры вряд ли можно ожидать в ближайшие месяцы, в частности, в феврале, поскольку Кремль по-прежнему настроен на ультиматумы, которые для Украины априори неприемлемы. Поэтому враг может вести активные боевые действия и в январе, и в феврале.

Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучил военный эксперт Владислав Селезнев.

– Накануне Нового года состоялась новая атака морских дронов на военные объекты во временно оккупированном Крыму, движение по Керченскому мосту перекрывалось несколько раз. Кроме того, начался сезон штормов. Считаете ли вы, что сейчас сложилась очень выгодная ситуация для Сил обороны, чтобы улучшить позиции на юге нашей страны и создать дополнительные проблемы для врага?

– Я думаю, что украинские Силы обороны продолжают действовать в рамках определенного плана, направленного на максимальное выхолащивание вражеского военного потенциала на территории временно оккупированного Крыма. Массированные атаки в районе Севастополя, бухты Казачья, в районе размещения 810-й бригады морской пехоты, прилеты по разным военным объектам в Крыму – это составляющая того самого общего плана, направленного на реализацию этой миссии.

Что же касается фортификаций и инженерных сооружений, которые были призваны защитить сооружение Керченского моста с юга, то есть со стороны Черного моря, то очевидно, что они разрушаются. Разрушаются вследствие воздействия моря. Осенние и зимние шторма на Черном море не очень хорошо влияют на создание российской армией фортификаций.

Разрушаются не только боновые заграждения, с помощью которых противник пытается защитить Керченский мост, но разрушаются инженерные фортификации и на побережье, на западной и юго-западной части Крыма, в Черноморском, Сакском и Симферопольском районах.

Очевидно, что такая деятельность украинской армии вкупе с природными факторами дает результаты. Противник теряет соответствующие защитные сооружения, что создает определенное окно возможностей для украинской армии. Скорее всего, в ближайшей перспективе мы и далее будем наблюдать массированные ракетные и дроновые атаки на территории Крыма.

Но обратите внимание: все атаки направлены именно на военные объекты в Крыму. Цель украинских Сил обороны – разрушение вражеского военного потенциала на полуострове.

– Допускаете ли вы, что с целью усиления позиций Украины накануне предполагаемых мирных переговоров в феврале Силы обороны могли бы взять под огневой контроль Крым? Есть ли такая возможность?

– Я не думаю, что февраль нам следует рассматривать как начало переговорного трека. Я не отношу себя к экспертам, которые считают, что на нынешнем этапе российско-украинского противостояния какие-либо переговоры возможны. Путин четко декларирует свою приверженность к ультиматумам. Он требует, чтобы Украина оставила контроль над четырьмя своими регионами – Запорожской, Донецкой, Херсонской и Луганской областями, на что не может пойти наше военно-политическое руководство. Поэтому я не вижу предпосылок для выхода на переговоры.

Поэтому, скорее всего, и в январе, и в феврале мы будем наблюдать активные боевые действия, динамика которых напрямую будет зависеть от ресурсных возможностей как украинских Сил обороны, так и российской оккупационной армии.

– По вашему мнению, могут ли украинские Силы обороны улучшить свои позиции на фронте? В частности, учитывая хорошие новости, как, например, о подготовке 200 пилотов F-16. Может ли в этом усилении позиций сыграть роль также и авиация?

– Ключевой фактор – это ресурсы. Ресурсы – это не только живая сила, то есть мотивированный, обученный персонал, но и вооружения и техника. Есть хорошие новости, поставки из-за океана идут. Я думаю, что этих поставок нам хватит, как минимум, на шесть месяцев 2025 года.

Что касается личного состава, то есть разные новости. С одной стороны, есть хорошие новости от наших британских партнеров о подготовке 200 пилотов и техперсонала, с другой стороны, есть проблемы с подготовкой 155-й бригады Анны Киевской, которая готовилась во Франции. Но я надеюсь, что недостатки, связанные с подготовкой нашего персонала, будут исправлены – не только в европейских странах, но и в Украине. Проблема есть, она уже вышла на уровень президента, он поставил соответствующие задачи в части проверки эффективности работы наших учебных центров и полигонов. Надеюсь, будут конструктивные изменения, направленные на усиление этой составляющей.

– То есть главная проблема – в персонале, в подготовке военнослужащих?

– Я думаю, с технической составляющей проблем быть не должно. Конечно, нам по-прежнему не хватает систем ПВО и ракет к ним – об этом говорил президент. Но что касается расходников, то есть боеприпасов, то думаю, их достаточно. Всем необходимым на первую половину 2025 года американское правительство нас обеспечит.

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