Лукашенко признал персональное поражение 3 Артем Синицын, «Салідарнасць»

5.01.2025, 9:17

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Страх и обида глубоко засели в диктаторе.

водов из недавних речей правителя.

Открывая очередную станцию столичной подземки, правитель привычно уже прошелся по тысячам белорусов, его же стараниями вынужденно уехавшим из страны. Мол, просятся назад «наши учителя и врачи», которым за границей «предлагают либо мыть посуду, либо идти на улицу».

Эти слова прозвучали на излете 2024-го, сама же проблема массового исхода из страны, пожалуй, будет актуальна не только в наступившем 2025-м, но и на годы вперед.

В слова же Лукашенко о том, что беларусы просятся назад, веры столько же, как и в его обещание ездить в метро в качестве «простого» гражданина после выхода на пенсию.

Да, есть единичные случаи, когда люди не выдерживают испытания эмиграцией и едут на свой страх и риск назад. Но большинство из уехавших все чаще задумывается о том, стоит ли возвращаться назад вообще. Даже в случае, если в стране банально перестанут садить за лайки и подписки.

Многие перешли в режим длительного ожидания, вглядываясь в неуверенную походку и тремор того, кто скоро снова переназначит себя на должность начальника страны. И чем дольше он будет оставаться у руля, тем меньше шансов на возвращение сотен тысяч белорусов домой.

Из характерного — свои фантазии о просящихся домой Лукашенко транслировал метрополитеновцам. И поводом для этого стали воспоминания о забастовке работников метро, жестко разогнанной им на заре «президентства».

Некоторых все еще удивляет, насколько глубоко засели в Лукашенко страх и обида за события пятилетней давности. Можете себе представить, сколько еще он будет вспоминать «переворот» 2020-го и «беглых», если до сих пор не может «перевернуть страницу» августа 1995-го?

И еще один немаловажный момент. Говоря об уехавших, правитель конкретизировал: наши учителя и врачи. Не «наркоманы и проститутки», не «овцы» и «яйцелоговые», а те самые «государевы люди», от которых власти привыкли ожидать все что угодно, но только не протест и опалу.

И эта констатация сродни признанию своего персонального поражения. Возможно, поэтому кто-то и пытается выдать желаемое за действительное, рисуя в своем воображении толпы «разочаровавшихся» и «покаявшихся».

Артем Синицын, «Салідарнасць»

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