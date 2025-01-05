Аэропорт в Казани закрыли из-за атаки дронов

Аэропорт в Казани закрыли из-за атаки дронов1
- 5.01.2025, 9:31
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Введен план «Ковер».
В аэропорту города Казань (РФ) сегодня утром, 5 января, временно перестали принимать не отправлять авиарейсы. Такие действия связаны с возможностью воздушной атаки с применением беспилотников.
Об этом сообщает российское издание Astra.
РосСМИ привели заявление Росавиации о том, что в казанском аэропорту были введены «временные ограничения полетов гражданских судов».
Российское ведомство не объяснило причину закрытия воздушной гавани.
Вместе с тем Telegram-канал Shot пишет, что план «Ковер» для аэропорта Казани ввели якобы из-за угрозы дроновой атаки.