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Аэропорт в Казани закрыли из-за атаки дронов

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  • 5.01.2025, 9:31
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Аэропорт в Казани закрыли из-за атаки дронов

Введен план «Ковер».

В аэропорту города Казань (РФ) сегодня утром, 5 января, временно перестали принимать не отправлять авиарейсы. Такие действия связаны с возможностью воздушной атаки с применением беспилотников.

Об этом сообщает российское издание Astra.

РосСМИ привели заявление Росавиации о том, что в казанском аэропорту были введены «временные ограничения полетов гражданских судов».

Российское ведомство не объяснило причину закрытия воздушной гавани.

Вместе с тем Telegram-канал Shot пишет, что план «Ковер» для аэропорта Казани ввели якобы из-за угрозы дроновой атаки.

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