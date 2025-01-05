Аэропорт в Казани закрыли из-за атаки дронов 1 5.01.2025, 9:31

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Введен план «Ковер».

В аэропорту города Казань (РФ) сегодня утром, 5 января, временно перестали принимать не отправлять авиарейсы. Такие действия связаны с возможностью воздушной атаки с применением беспилотников.

Об этом сообщает российское издание Astra.

РосСМИ привели заявление Росавиации о том, что в казанском аэропорту были введены «временные ограничения полетов гражданских судов».

Российское ведомство не объяснило причину закрытия воздушной гавани.

Вместе с тем Telegram-канал Shot пишет, что план «Ковер» для аэропорта Казани ввели якобы из-за угрозы дроновой атаки.

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