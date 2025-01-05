Звезда Голливуда продает уникальный винтажный спорткар Mercedes-Benz 2 5.01.2025, 9:47

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Авто отличается элегантным обтекаемым дизайном.

В США на аукционе Bring a Trailer продается старинный Mercedes SSK. Владельцем спорткара является звездный актер и реслер Джон Сина. Об автомобиле рассказали на сайте аукциона.

Перед нами — качественно изготовленная копия Mercedes SSK Count Trossi Roadster. Оригинальное авто изготовили в 1930 году в одном-единственном экземпляре по заказу итальянского графа Феличе Тросси и оно отличалось обтекаемым кузовом с каплевидными крыльями и зауженной «кормой».

Спорткар воссоздала аргентинская компания Iconic Auto Sports. Если авто 1930 года оснастили 7,0-литровым компрессорным двигателем на 300 сил, то его копия получила более скромную 3,0-литровую 115-сильную шестерку от Mercedes 300 S 50-х.

В паре с мотором работает 4-ступенчатая механическая КПП. Ретроавто оснастили современными дисковыми тормозами. Салон Mercedes отделан кожей.

Джон Сина приобрел клон Mercedes SSK Trossi в 2021 году. Автомобиль очень мало эксплуатировался и сейчас его пробег составляет всего 330 км. В 2022 году спорткар прошел техобслуживание.

Ранее Джон Сина сообщил, что решил распродать часть своей большой коллекции авто, чтобы освободить место в гараже. В частности, на продажу были выставлены копии Lamborghini Diablo и Jaguar XJ13.

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