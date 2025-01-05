Сгинули Телеграм-канал «СерпомПо»

5.01.2025, 9:56

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Где же вы, правители?

Что будни, что праздники, новостная лента та же – взрывы, погибшие, раненые, мазут выплескивается на пляжи, аресты, возбуждения дел, расследование авиакатастрофы, отказавшие в полете двигатели (у двух российских самолетов). Вся эта дичь в той или иной степени – последствия 24 февраля Путина, Лаврова, Шойгу, Володина и других.

Но вот вопрос: где же вы, правители? Отчего не на переднем крае того, что вы нам устроили? Главный выступил в записи на 1 января с подкладной картинкой не пойми откуда и отвалился сибаритствовать во глубину тайных дворцов и резиденций. Один Песков выскакивает с деревянным стуком при нажатии на пресс-крышку, словно чертик из шкатулки.

Давайте-ка, державные, «на линию огня». Хотим вас видеть.

Представляете Медведева, который собирает лопатой мазут на пляжах Анапы? Раскрасневшийся, в комбинезоне, матерится себе под нос. Здесь же и Путин скребет лопатой песок, защитник тигров, птиц и любитель собак. Пропагандисты умиляются, крутя такое по ТВ.

Но вот кадр меняется – в него вплывает нижний спикер Володина, читающий задержанным по статье о «пропаганде ЛГБТ» лекцию о пользе традиционной семьи. Тоже «пошел в народ».

Снова смена кадра. Шойгу, Песков, Лавров и Захарова в блиндаже. Рвутся снаряды снаружи, горит «окопная свеча», лица собравшихся светятся красным – как в аду. На столе перед каждым «фронтовые сто грамм», грубо порезанная колбаса, хлеб. Готовятся встречать Рождество. Дверь открывается – с мороза вваливается «генерал» Белоусов, дрова принес, в лесу собирал.

Отчего не видно таких картин, правители? Почему вы не даете «позитивного примера» в том, что устроили стране? Что же вы не на передовой хотя бы раз в году? Совершенно антинародное поведение. Кинули страну. Сгинули. Пуст телевизор. Нет вас в нем.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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