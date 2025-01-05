Стало известно, какая страна для отдыха в 2024 году пользовалась особой популярностью у белорусов 3 5.01.2025, 9:59

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Турпоток туда вырос в два раза.

Количество белорусов, посетивших Таиланд в 2024 году, выросло более чем в два раза по сравнению с 2023-м. Как сообщает Республиканский союз туристической индустрии, в прошлом году Таиланд посетили более 20 тысяч туристов из нашей страны. Год назад их было всего девять тысяч.

Прирост интереса белорусов к Таиланду специалисты туристической отрасли частично объясняют упрощением визового режима. С 15 июля 2024 года граждане нашей страны могут оформлять визу непосредственно в аэропорту Таиланда по программе «Виза по прибытии».

Она стоит 2000 тайских бат (около 55 долларов). Пребывание в стране по такой визе возможно только в туристических целях на срок не более 15 дней с однократным въездом.

Для получения визы туристы должны предоставить заполненную анкету, фотографию, подтверждение проживания и обратного билета. Также понадобится доказательство наличия средств для пребывания в стране — от 10 000 бат (около 290 долларов) на человека.

Общий турпоток в Таиланд за 2024 год превысил 35 миллионов человек, что стало практически рекордным показателем за последние годы.

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