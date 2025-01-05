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Премьер Италии встретилась с Трампом

  • 5.01.2025, 10:01
  • 2,066
Премьер Италии встретилась с Трампом
Джорджа Мелони

NYT узнал детали.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила новоизбранного президента США Дональда Трампа. Встреча была неформальной и состоялась в его гольф-клубе во Флориде 4 января.

Об этом сообщает The New York Times.

Как пишет издание, поездка состоялась всего за несколько дней до того, как Мелони собирается встретить действующего президента США Джо Байдена в Риме с официальным визитом в Италию и Ватикан 9-12 января.

Согласно сообщениям пула, Трамп сказал, что ужинал с Мелони, которую он назвал «фантастической женщиной».

Затем они вместе с некоторыми потенциальными членами будущей администрации Трампа, включая кандидата на должность госсекретаря Марка Рубио и министра финансов Скотта Бессента, посмотрели фильм.

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