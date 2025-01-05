Премьер Италии встретилась с Трампом
- 5.01.2025, 10:01
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NYT узнал детали.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила новоизбранного президента США Дональда Трампа. Встреча была неформальной и состоялась в его гольф-клубе во Флориде 4 января.
Об этом сообщает The New York Times.
Как пишет издание, поездка состоялась всего за несколько дней до того, как Мелони собирается встретить действующего президента США Джо Байдена в Риме с официальным визитом в Италию и Ватикан 9-12 января.
Согласно сообщениям пула, Трамп сказал, что ужинал с Мелони, которую он назвал «фантастической женщиной».
Затем они вместе с некоторыми потенциальными членами будущей администрации Трампа, включая кандидата на должность госсекретаря Марка Рубио и министра финансов Скотта Бессента, посмотрели фильм.