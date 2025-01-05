Допился и патриарх Гундяев 1 Александр Невзоров

5.01.2025, 10:07

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Александр Невзоров

Односолодовый шотландский виски начисто смыл его память.

Новогодние застолья успешно добивают слабую психику россиян.

Допился и патриарх Кирилл (Гуня).

Односолодовый шотландский виски начисто смыл его память. Забыв о существовании официального, много лет отмечаемого «дня москвы» ( в сентябре), Гуня вдруг двинул идею о необходимости учреждения «дня столицы» 3 января.

После третьего литра Macallan такое бывает. Никто особенно и не удивился.

Впрочем, возможно, причина патриаршего помрачения ума не в виски, а в оливье, которым на данный момент Гундяев полностью заполнен изнутри. Вероятно, роковой салат, захвативший организм патриарха «взял штурвал» и теперь сам командует речами и поступками Гуни.

Чуть позже, слегка прочухавшись, главпоп начал оправдываться тем, что «тот день Москвы» -полная фигня и о нем лучше забыть.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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