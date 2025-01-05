Солдаты КНДР становятся легкой добычей для украинских дронов на Курщине 5.01.2025, 10:23

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А все потому, что не знают специфики дроновой войны.

Северокорейские военнослужащие, которые воюют на стороне РФ в Курской области, становятся легкой добычей для украинских беспилотников. А все потому, что еще не знают специфики дроновой войны.

Об этом в эфире «Мы-Украина» рассказал замкомандира батальона беспилотных систем 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ на псевдо «Вульф». По его словам, солдаты КНДР используют примитивную тактику выманивания дронов «на живца», которая раньше была замечена в их военных заметках.

«На нашем направлении сейчас много северокорейских военных, которые для БПЛА являются сладкой целью, потому что они не понимают еще, что такое беспилотники. Пока это в нашу пользу. Они не жалеют свою живую силу и поэтому у них есть такая тактика», – отметил он.

Хотя солдаты армии КНДР в рядах российских войск пытаются сбивать украинские беспилотники плотным огнем из стрелкового оружия, операторы дронов ВСУ успешно противодействуют этому.

«Для каждого найдется свой дрон, поэтому каждый оккупант найдет наш дрон», – подчеркнул «Вульф».

Замкомандира отметил, что в целом в Курской области РФ ситуация непростая. Нынешние погодные условия мешают и не позволяют полностью раскрыть потенциал батальона беспилотных систем.

«Направление у нас сложное, как и все остальные. Ныне враг проводит «мясные» штурмы с применением техники, но благодаря беспилотным системам мы сдерживаем их, спасаем наших пехотинцев, помогаем и максимально уничтожаем врага», – добавил защитник.

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