«Уже есть признаки паники в Кремле»1
- 5.01.2025, 10:29
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Путин не ожидал такой войны.
Согласно рейтингу издания Politico, российский диктатор Путин признан главным неудачником 2024 года, потому что Россия потеряла свои базы и влияние в Сирии, а также не смогла достичь военных целей в войне против Украины. Главе Кремля крайне трудно смириться с фактом своего провала.
Такое мнение в эфире «24 Канала» высказал журналист Evening Standart Роберт Фокс, отметив, что в феврале 2022 года Путин точно не думал, что полномасштабная российская вооруженная агрессия обернется длительными боевыми действиями.
Фокс считает, что Путин не сможет на пользу себе сыграть на своих отношениях с новым президентом США Трампом. Ведь вряд ли это будет так просто, как российский диктатор мог представить себе полгода назад.
«Неужели он думал, что эта война продлится 3 года? Вполне очевидно, что нет. И мы знаем, как готовились российские войска, включая форму для парада победы за 10 дней. Значит, что-то пошло не так», – озвучил Фокс.
Сейчас глава Кремля, по словам журналиста Evening Standart, делает ставку на тяжелое вооружение и большое количество солдат, которые давят на украинские Силы обороны вдоль фронта.
«Но то, что за этим стоит, будет очень интересным. Потому что мы только сейчас начинаем видеть в Москве относительно экономики и по тому, как действует Кремль, некоторые признаки паники», – отметил Фокс.
Экономика России к лету может оказаться под мощным давлением
Журналист Evening Standart отметил, что в России неуклонно растет инфляция. Она, с его слов, скоро начнет двигаться в очень ускоренном темпе. Он также заметил, что ключевая ставка в России – в пределах 21%, однако сложно понять, сколько она составляет на самом деле. Она, по его мнению, может достигнуть и 23%.
«Экономика России находится под давлением, и мы увидим, если Россия не сможет найти какое-то волшебное решение, то к лету она испытает реальный гнет. Есть много разных причин: демографическое давление, занятость населения, вопрос военной промышленности», – озвучил Фокс.
Кроме того, по словам Фокса, стоит принимать во внимание и положение союзников России, потерпевших провал, в частности диктатор Башар Асад, чья власть была свергнута повстанцами в Сирии и который был вынужден бежать в Москву.
Журналист Evening Standart предположил, что Россия в ближайшие 2 – 3 месяца попытается нанести удар по Украине, действуя своим привычным способом – атакуя гражданское население.