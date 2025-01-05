«Буду искать любой способ избежать этой смены» 5.01.2025, 10:38

Истории белорусов, которые работали в Новый год.

Когда вся страна поднимает бокалы и считает секунды до боя курантов, они работают. Кто-то — за барной стойкой, кто-то — за рулем, кто-то танцует с микрофоном в руках, делая праздник для других. Одни проклинали график, который разрушил их праздник, другие сами решили заработать. Правда ли, что за новогоднюю ночь платят как за маленький отпуск, или это просто миф, ради которого приходится жертвовать теплом семейного стола? Давайте разберемся, чего на самом деле стоила им эта ночь — и в рублях, и в эмоциях, пишет «Онлайнер».

«Вилка — от $200 до $4000»

Ведущий Илья Дробыш встретил Новый год не за праздничным столом, а с микрофоном в руке. Ему выпал мини-корпоратив в одном из минских заведений.

— Меня пригласили стать ведущим за месяц до Нового года. Работа 31 декабря начиналась в семь вечера и продолжалась до двух ночи. Это был круг близких людей, которые собрались в одном ресторане, чтобы встретить 2025 год. Это был второй новогодний корпоратив в моей жизни: делаю это я очень редко.

Илья признается, что ожиданий от новогодней смены у него не было: все гости уже приходят в настроении, а значит, работать проще, чем на обычных корпоративах.

— Тут не надо угадывать, как завести публику, они уже в праздничном настроении. Главное, не мешать их радости, а грамотно направлять. В принципе, как и на любых других мероприятиях, в мои обязанности входило веселить людей, делать перерывы, когда нужно, объявлять тосты и все в таком духе. Есть, конечно, ведущие, которые переодеваются в Деда Мороза, но я работаю уже не в том ценовом сегменте, поэтому для меня такой необходимости не было.

На вопрос о заработке Илья лишь усмехается: точных цифр не назовет, мол, договор запрещает. Но поясняет, что каждый ведущий сам решает, сколько стоит его время, проведенное вдали от семьи в Новый год.

— Если говорить про вилку, то за этот день ведущий может получить от $200 до $4000. Все зависит от опыта и уровня профессионализма. Есть ведущие, которые со временем поняли, что лучше побудут с семьей, а есть те, кому это не принципиально. Иногда нас приглашают в какое-то заведение за городом, где предоставляют ночлег и разрешают брать с собой жену и детей в качестве гостей. Ты, получается, поработал, заработал и с семьей встретил Новый год.

Однако Илья рассказывает, что дело не только в деньгах.

— От гонорара что-то зависит только тогда, когда ты взял какой-то кредит или прямо есть желание купить что-то новое и тебе нужны деньги. Но сейчас я выбираю скорее по личному желанию. Работа — это всегда гонорар: ты работаешь за деньги. Но хватает корпоративов и до новогодней ночи, чтобы их заработать. У меня в декабре было порядка 10—15 корпоративов, и одна новогодняя ночь меня сильно богаче не сделает.

В этом году я работал до двух ночи, а потом успел присоединиться к друзьям. Мы отмечали до пяти утра. Если бы не работал, все было бы стандартно: встреча с близкими, прогулки по району. Но иногда просто есть настроение поработать. Новогоднего волшебства я уже не чувствую, скорее есть ощущение завершенности года. Все, что ты не сделал, можно оставить позади и начать с чистого листа. А у нас, ведущих, работа цикличная: летом свадьбы, зимой корпоративы, а потом перерыв на перезагрузку. Так что самое время подвести итоги и построить планы на будущее.

Что до близких, то они давно привыкли к моему графику. В праздники я почти всегда работаю, поэтому мы просто сдвигаем встречу на день или я появляюсь позже — никто не обижается. Единственное, что остается сложным, — это летние свадьбы друзей: у меня пятницы и субботы расписаны на год вперед. Но я всегда стараюсь приехать хотя бы на второй день.

В итоге Илья остался доволен своей новогодней сменой: компания была приятной, работа — несложной, и главное, он успел провести время с друзьями.

— Выгорание в нашей работе бывает, но это зависит от того, как ты к ней относишься и как готовишься. Чем лучше подготовка, тем больше кайфа получаешь. В первые годы своей карьеры я прямо перегорал от нагрузок. Это была и более низкая цена выступления, и другие люди, которые любили подойти к ведущему и показать свой характер. Теперь этого нет, корпоративы все спокойные, на них отдыхают взрослые, состоятельные люди.

Так что Новый год был удачным — и по работе, и по личным впечатлениям.

«За новогоднюю смену платят в два раза больше»

Ольга в свои 29 уже успела отработать пять новогодних смен. Девушка живет в Бресте и рассказывает, что работа официантом в Новый год для нее — это хороший способ заработка.

— Это было мое желание, потому что я прекрасно понимаю, что в Новый год можно подзаработать. Плюс в декабре ты проводишь много времени с коллегами, это уже как твоя вторая семья, и ты, по сути, встречаешь 2025 год с друзьями, а тебе за это еще и заплатят.

— Ожидания совпали с реальностью?

— Все так и вышло. Я встречаю Новый год на работе уже в пятый раз, поэтому прекрасно понимаю, что будет происходить. Собираюсь в хорошем настроении, потому что знаю, что там будут коллеги, прекрасные гости, и обычно все проходит хорошо.

Родственники Ольги давно привыкли к такому раскладу. Они, впрочем, и сами не прочь потрудиться 31 декабря.

— Я уже взрослая, родители меня давно отпустили, чего им обижаться. Плюс у меня такая семья, что мама с папой 31 декабря тоже уходят на работу. Поэтому у нас так принято, что в эту ночь мы все работаем. А вот на Рождество собираемся всей семьей и отмечаем. Получается, Новый год — для заработка, Рождество — для посиделок.

По деньгам, признается Ольга, праздник действительно выгодный, но без баснословных сумм. А чаевые, по ее словам, даже меньше, чем обычно.

— Вообще, тариф в праздничный день в два раза выше, чем обычно. Чаевые в Новый год средние, не сказала бы, что высокие. Да, много компаний, но сами суммы маленькие. Супервысоких чаевых я не помню, может, однажды $100 подруге дали. Бывает, гости на удачу проверяют: мол, в одной руке у него 50 рублей, во второй — 100. Но ты не знаешь, в какой руке какая купюра. Какой кулак выбрала, столько и получишь. Но такие чаевые все же редкость, чаще бывает рублей 10—15.

В среднем по Бресту за смену в Новый год официанты получают около 200 рублей. Это с учетом чаевых.

В полночь официанты успевают немного приобщиться к празднику. Но только немного, потому как надо еще устраивать праздник гостям.

— В полночь мы собираемся коллективом на пару минут, кто пьет, выпивает бокал шампанского, мы обмениваемся поздравлениями и разбегаемся по делам. Мы понимаем, что в первую очередь находимся на работе и должны сделать классный праздник гостям, а сами продолжаем посиделки уже после закрытия смены. В моем случае работа шла до пяти утра, а в шесть мы с коллегами начали отмечать Новый год. Кстати, подарки тоже есть, потому что мы между собой играем в «Тайного Санту».

По нагрузке все то же самое, что и в другой рабочий день. Если считать по часам, то в новогоднюю ночь их выходит даже меньше.

— Кто в Новый год ходит по ресторанам?

— Около 80% — это молодые люди, которым около 30 лет. Они приходят маленькими компаниями по два-три человека, это скорее семейные пары с детьми. Самая максимальная компания, которую я видела, — 15 человек. Блюда они заказывают заранее, еще во время бронирования столика, чтобы 31 декабря лишний раз не нервничать.

Самое необычное, что происходило в новогоднюю смену, — это когда гости ушли, не заплатив. Они тогда подумали, что могут рассчитаться в другой день, и исчезли. Мы им позвонили, так как столики бронируют заблаговременно и у нас были их номера, они вернулись и все уладили.

Вышел на линию ради атмосферы

Для 20-летнего Влада Новый год стал возможностью посмотреть на город с необычного ракурса. Парню было интересно, во что превращаются улицы после полуночи с 31-го на 1-е и какие заказы делают люди. Парень признается, что вышел на линию не для денег, а ради атмосферы.

— Я надел новогодний колпак, взял фирменный желтый короб и отправился развозить еду. Работал в «Яндексе» с половины первого ночи до шести утра. Никто меня не заставлял, это было чисто мое решение. Немного посидел с родителями, а потом за руль.

Погода не радовала: было мокро и прохладно. Но я привык, третий год в доставке. Начинал как пеший курьер, но в ту ночь работал на машине. За новогоднюю смену заработал около 100 рублей, если вычесть расходы на бензин. Это чуть больше, чем в обычную ночь, но днем на доставках можно получать гораздо больше. Раньше коэффициенты в Новый год были хорошие — до 15 рублей к заказу сверху. В этом году карта была пустая, ничего повышенного не видел.

По словам парня, бо́льшая часть клиентов в новогоднюю ночь — это китайцы.

— Они любят ночью поесть и часто вызывают курьеров, чтобы с их помощью передавать еду друг другу. Помню, как вез суп в районе Сурганова. Объем — литр, расстояние — километр. Но суп разлился по термокоробу — запах стоял такой, что пробивало нос. Они сказали, что кто-то со мной свяжется, но никто так и не позвонил. А мне потом пришлось отмывать сумку.

Как ни странно, приглашений за стол Влад ни разу не получал — как в Новый год, так и в любой другой праздник. Видимо, не принято у нас приглашать в дом курьеров, люди заняты своим делами.

— Для меня работа в Новый год — это прежде всего атмосфера. Пустой город, редкие машины такси, громкие компании, фейерверки — все это оставляет приятные воспоминания. Я не жалею, что решил поработать. В 2026-м повторю, если будет настроение. Тут не про деньги: я получил столько же, сколько в обычную ночь. Важнее был сам опыт.

«Если в следующий раз выпадет 31 декабря, буду искать любой способ избежать этой смены»

Для Дениса работа в Новый год стала неоднозначным опытом. Бармен из Ошмян вспоминает:

— Перед праздником у нас всегда тянут жребий: кто-то работает 31 декабря, а кому-то выпадает ранняя смена 1 января. Мне выпал Новый год. Ожидания были смешанными: сначала думал, что будет полная посадка и сплошные банкеты, однако за 10 дней до праздника половину отменили. В итоге осталось всего 12 столиков, но дежурить все равно пришлось: вдруг залетные заглянут.

План была привычный: подготовить все заранее, чтобы избежать суеты, и держать бар в порядке. Что касается денег, то ставка в новогоднюю ночь у бармена действительно выше.

— Обычно за смену я зарабатываю 60—70 рублей, а тут получил 150—170.

Мы всей сменой декорировали зал, чтобы создать праздничное настроение. Но на работе оно ощущается только отчасти. С одной стороны, коллектив подбадривает: мол, сейчас в полночь откроем шампанское. А с другой — ты завидуешь гостям, которые отдыхают. Чувствуешь разрыв: вроде праздник, а ты на смене.

Гости поздравляли нас, приносили сладости, обнимались с официантами и барменами. Было приятно, что нас ценят. Но в остальном смена была как обычная субботняя, даже чуть проще: по кухне заказывали мало.

Родные, конечно, расстроились, что я провел Новый год на работе, но я все компенсировал: 1 января мы собрались всей семьей и отметили вместе. Все же я понял, что такие смены не стоят этих денег.

Если в следующий раз выпадет 31 декабря, буду искать любой способ избежать этой смены.

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