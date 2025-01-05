ВСУ поразили места хранения боеприпасов и лодки оккупантов на юге Украины
- 5.01.2025, 10:42
Уничтожены также блиндажы и личный состав оккупантов.
Украинские воины поразили наблюдательные пункты и места хранения боеприпасов россиян на юге Украины. Также ВСУ ликвидировали 74 оккупантов.
Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.
Как отмечается, за минувшие сутки вражеские потери на юге Украины составили:
74 оккупанта;
восемь артиллерийских систем, в частности «Гиацинт-Б»;
31 единицу автомобильной и бронетехники;
мотоцикл;
две лодки;
шесть спутниковых терминалов Starlink;
камера видеонаблюдения и 2 комплекса РЭБ.
Кроме того, украинские защитники поразили четыре блиндажа и место проживания личного состава, три наблюдательных пункта, два места хранения боеприпасов и три места взлета БпЛА.
Также Силы обороны поразили семь антенн управления дронами и две антенны связи оккупантов.