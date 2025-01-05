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ВСУ поразили места хранения боеприпасов и лодки оккупантов на юге Украины

  • 5.01.2025, 10:42
ВСУ поразили места хранения боеприпасов и лодки оккупантов на юге Украины

Уничтожены также блиндажы и личный состав оккупантов.

Украинские воины поразили наблюдательные пункты и места хранения боеприпасов россиян на юге Украины. Также ВСУ ликвидировали 74 оккупантов.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины в Telegram.

Как отмечается, за минувшие сутки вражеские потери на юге Украины составили:

74 оккупанта;

восемь артиллерийских систем, в частности «Гиацинт-Б»;

31 единицу автомобильной и бронетехники;

мотоцикл;

две лодки;

шесть спутниковых терминалов Starlink;

камера видеонаблюдения и 2 комплекса РЭБ.

Кроме того, украинские защитники поразили четыре блиндажа и место проживания личного состава, три наблюдательных пункта, два места хранения боеприпасов и три места взлета БпЛА.

Также Силы обороны поразили семь антенн управления дронами и две антенны связи оккупантов.

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