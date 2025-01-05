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Партизаны проникли на секретный арсенал РФ в Тамбовской области

  • 5.01.2025, 11:15
Партизаны проникли на секретный арсенал РФ в Тамбовской области

Установлены персональные данные сотрудников.

Партизаны разведали арсенал РФ с ракетами и спутниками в Тамбовской области. Этот объект является секретным.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

«Агент проник на территорию 28-го арсенала ВКС РФ возле н.п. Знаменка-1 Тамбовской области и провел разведку указанного объекта», - говорится в сообщении.

Подразделение выполняет задачи по хранению и обслуживанию действующей и демонтированной техники космического назначения.

«Арсенал является военным объектом повышенной секретности. Среди хранимых объектов там находятся: ракеты, измерительная и пусковая аппаратура и спутники», - отметили партизаны.

«АТЕШ» собрал данные об активности на территории арсенала, технике и транспорте, которым пользуются сотрудники, благодаря чему удалось установить более детальную информацию о личном составе, в том числе их персональные данные.

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