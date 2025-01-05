Партизаны проникли на секретный арсенал РФ в Тамбовской области
- 5.01.2025, 11:15
Установлены персональные данные сотрудников.
Партизаны разведали арсенал РФ с ракетами и спутниками в Тамбовской области. Этот объект является секретным.
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».
«Агент проник на территорию 28-го арсенала ВКС РФ возле н.п. Знаменка-1 Тамбовской области и провел разведку указанного объекта», - говорится в сообщении.
Подразделение выполняет задачи по хранению и обслуживанию действующей и демонтированной техники космического назначения.
«Арсенал является военным объектом повышенной секретности. Среди хранимых объектов там находятся: ракеты, измерительная и пусковая аппаратура и спутники», - отметили партизаны.
«АТЕШ» собрал данные об активности на территории арсенала, технике и транспорте, которым пользуются сотрудники, благодаря чему удалось установить более детальную информацию о личном составе, в том числе их персональные данные.