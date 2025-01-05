Пять квартир в Минске, которые стоят дешевле 50 тысяч долларов

Пять квартир в Минске, которые стоят дешевле 50 тысяч долларов1
- 5.01.2025, 11:41
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Как они выглядят?
В условиях растущих цен на недвижимость и ограниченного бюджета многие ищут доступное жилье. Казалось бы, в Минске невозможно найти приличную квартиру и не продать почку. Тем не менее раскопать недорогие варианты всё же можно, пишет «Телеграф».
Вот 5 квартир, стоимость которых на данный момент не превышает 47 тысяч долларов. Как выглядят и в каких районах находятся?
Фрунзенский район
На улице Чигладзе, 2, в пятиэтажном малосемейном доме, построенном в 1971 году, предложили однокомнатную квартиру на третьем этаже.
Ее площадь составляет 21,07 м², кухня — 5,18 м². Капитальный ремонт в доме завершился в 2018 году: здание утеплено, установлены стеклопакеты, заменены счетчики газа и воды. В квартире есть собственное подвальное помещение, сообщил Realt.
Cанузел совмещенный. Из комнаты есть выход на застекленный балкон. В шаговой доступности находятся магазин и остановка общественного транспорта, а до станции метро «Пушкинская» всего около 10 минут езды.
Цена квартиры — 43 600 долларов.
Серебрянка
Однокомнатная квартира в Серебрянке по адресу ул. Якубова, 66/1 находится на третьем этаже девятиэтажного панельного дома. Планировка стандартная, ремонта нет, но имеется застекленный балкон, обшитый вагонкой.
Общая площадь квартиры составляет 33 квадратных метра, из которых жилых — 17. Кухня занимает 7 метров. По информации из объявления, квартиру выставили на продажу впервые, зарегистрированных жильцов нет, отметил Onliner.
Хозяева готовы продать ее за $46 500.
Заводской район
На улице Бачило, 19, в девятиэтажном панельном доме, построенном в 1993 году, продают однокомнатную квартиру на шестом этаже площадью 32,9 м². Кухня занимает 7 квадратов.
Мебели нет, нужно делать ремонт. Из комнаты есть выход на застекленный балкон, а санузел раздельный.
Стоимость такого жилья — 47 тысяч долларов.
Первомайский район
Однокомнатная квартира за $48 000 расположена в блочной пятиэтажке 60-х годов по адресу ул. Волгоградская, 19А. Общая площадь квартиры — 30 м², жилая — чуть больше 18,6 м². Кухня небольшая — 5,8 м².
Владельцы продают квартиру с мебелью. По словам автора объявления, в доме провели капитальный ремонт с заменой всех коммуникаций.
Продают квартиру за 48 тысяч долларов.
Чижовка
Однокомнатная квартира находится в кирпичном девятиэтажном доме по адресу ул. Краснослободская, 3/1. Площадь составляет 30 м², есть раздельный санузел и незастекленная лоджия площадью 6 метров.
Бывшие владельцы оставляют мебель. Коммуникации были заменены: несколько лет назад в доме прошел капитальный ремонт.