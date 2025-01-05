Как изменились цены на продукты в Беларуси за 2024 год? 5.01.2025, 12:14

Эксперты прогнозируют резкий рост стоимости многих товаров и услуг.

Белорусское правительство и Александр Лукашенко начали готовить белорусов к отмене государственного контроля цен. Эксперты прогнозируют резкий рост стоимости многих товаров и услуг.

«Еврорадио» решило посмотреть, как изменялись цены в Беларуси в 2024 году, когда действовало искусственное сдерживание цен, на примере личной инфляции для семьи из четырех человек. Для этого мы сравнили чеки из популярной торговой сети за первые два месяца 2024 года с чеками за последние два месяца этого же года.

Молочная продукция и яйца

Молоко марки «Свежие новости» жирностью 3,5% за год подорожало на 15 копеек — с 2,10 рубля до 2,25.

Повысилась стоимость и обезжиренного творога (400 г) с 2,97 рубля до 3,56 рубля.

Цены на молочку в Беларуси

150 граммов творожного сыра бренда «Свежа» в начале прошлого года стоили 2,99 рубля, и за год он подорожал более чем на рубль. Сейчас он стоит 4,01 рубля.

Десяток яиц C-1 в начале 2024-го стоил 3,54 рубля, в этом году цены остались примерно на том же уровне, а некоторые бренды и вовсе можно купить дешевле.

Мясо и колбасы

Смотрим, как изменились цены на мясо и мясные продукты. Например, тушка цыпленка-бройлера за год набрала 20 копеек и сейчас стоит 6,56 рубля за кило вместо 6,36 в прошлом году.

Такая же история и с куриной грудкой. В начале 2024-го килограмм можно было купить за 8,99 рубля, в конце 2024-го — за 9,39 рубля.

Любимая многими колбаса «Мортаделла» тоже набрала в цене: сейчас она стоит 7,33 рубля за 620 граммов. Год назад ее можно было купить за 7,19 рубля.

Как подорожали овощи и фрукты

Как это ни странно, но килограмм бананов в конце прошлого года можно было купить дешевле, чем в начале года. Они подешевели на 40 копеек и сейчас стоят 5,59 рубля.

Чеснок за год набрал в цене ровно рубль — сейчас его можно купить за 16,99 рубля.

Консервированную кукурузу бренда «Green day» в начале 2024 года можно было купить за 2,99 рубля. Сейчас ее цена составляет 3,16 рубля.

Бакалея

Килограмм муки «Лидская» в начале 2024-го стоил 1,66 рубля, а в самом конце — 1,67.

То же самое можно сказать про сахар — в среднем сейчас он стоит от 2,58 рубля до 2,68. Цена на него практически не изменилась.

Макароны бренда «Макфа» тоже не сильно увеличились в цене и стоят порядка 2,50 рубля.

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