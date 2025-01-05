Арина Соболенко впервые победила на турнире в Брисбене 5.01.2025, 12:31

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

В финале белоруска с трудом одолела россиянку Полину Кудерметову.

Арина Соболенко выиграла первый турнир 2025 года. В финале соревнований категории WTA-500 в австралийском Брисбене белоруска с трудом победила россиянку Полину Кудерметову — 4:6, 6:3, 6:2.

Первая ракетка мира в Брисбене не встретилась ни с одной представительницей топ-15 рейтинга. До решающего поединка Арина, напомним, выиграла у мексиканки Ренаты Сарасуа (75-й номер общей классификации) — 6:4, 6:0, представительницы Казахстана Юлии Путинцевой (29) — 7:6, 6:4, чешки Мари Боузковой (44) — 6:3, 6:4 и россиянки Мирры Андреевой (16) — 6:3, 6:2.

А в финале белоруске противостояла 107-я ракетка Полина Кудерметова из России, которая впервые в карьере добралась до этой стадии турнира под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Очевидно, Соболенко была безусловной фавориткой матча.

Уже в третьем гейме Арина выиграла брейковое очко. Кудерметова регулярно совершала двойные ошибки. Впрочем, и Соболенко не была безупречна на своей подаче — в середине партии россиянка отыгралась (3:3). Белоруска явно не ожидала такой прыти от соперницы и занервничала. При счете 4:5 первая ракетка вновь позволила Полине сделать брейк и забрать сет.

Во второй партии Арина взяла гейм на чужой подаче при счете 2:2. На этот раз Кудерметова не смогла ответить тем же — 6:3 в пользу лидера рейтинга. В третьем сете белоруска доминировала с самого начала, не дав усомниться в своем превосходстве — 6:2.

Соболенко впервые победила в Брисбене, что принесло ей 192 тысячи долларов в качестве призовых (до вычета налогов). Это ее 18-й титул в карьере в одиночном разряде.

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