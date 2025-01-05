«Началось»: россиянам привиделось большое наступление ВСУ под Курском
- 5.01.2025, 12:00
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Разразилась паника.
Утром 5 января в российских Z-каналах разразилась паника. Они утверждают, что Силы обороны Украины якобы начали новое масштабное наступление на Курском направлении. Об этом одним из первых написал российский оккупант Егор Гузенко, известный в telegram под ником «Тринадцатый», передает Dialog.UA.
Он утверждает, что ВСУ якобы повторяют тактику, которую использовали для прорыва в Курскую область: «ослепление» российских сил средствами РЭБ и прорыв крупных сил вперед. Наступление, с его слов, происходит в районе города Суджа, подконтрольного ВСУ. Украинские силы якобы сосредоточили удар на северо-востоке от плацдарма, направляясь на Большое Солдатское.
«Началось… В наступлении противник задействует тралы разминирования, танки и другую бронетехнику. Район атаки противник плотно накрыл РЭБом, так что многие дроны бесполезны. Возможно, противник будет пробовать пробиваться и на других направлениях», - пишет «Тринадцатый».
Информацию подтвердил и другой Z-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По его данным, ВСУ бросили значительные силы на прорыв российской обороны. Он также называет Большое Солдатское как основное направление удара.
«Из Суджанского района (ВСУ - ред.) на бронетехнике атакуют в направлении Бердин - Большое Солдатское, разминировав ряд участков. Для прорыва ВСУ прикрыли район мощными системами РЭБ, затрудняя работу наших БПЛА… Бронетехника ВСУ перевозит толпы пехоты, атакуя Бердин в Большесолдатском районе Курской области. Со стороны Суджанского района оккупанты бронетехникой перебрасывают пехоту, накапливаясь в посадках и идя в атаку на Бердин», - сообщил ресурс.
По его данным, идут очень активные бои на данном участке фронта. Силы обороны Украины якобы наступают под прикрытием ракетных ударов. Россияне экстренно перебрасывают в данный район боевую авиацию. Достоверность этой информации пока под вопросом. Не исключено, что это пропагандистская операция агрессора. Украинская сторона информацию не комментирует.