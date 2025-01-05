Шайба Алексея Протаса помогла «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс» в НХЛ 5.01.2025, 13:07

Алексей Протас

Это 33-й результативный балл белорусского форварда в этом сезоне.

В субботу, 4 января, в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» встречался с «Рейнджерс», пишет betnews.by.

Вашингтон — Рейнджерс — 7:4 (Строум, 18:46, Эллер, 22:29, Мэнджапане, 30:08, Макмайкл, 38:13, Овечкин, 50:50, Протас, 54:00, Уилсон, 59:20; Крайдер, 7:00, Кэррик, 36:26, Хитил, 48:32, Зибанежад, 53:04).

В составе победителей белорусский форвард Алексей Протас выходил во втором звене. Нападающий провел на льду 18:50, забросил 6-ю шайбу команды, исполнил 1 бросок в створ ворот, 1 бросок заблокировал, совершил 1 потерю, 1 перехват и применил 1 силовой прием. Белорус завершил игру с показателем полезности «0».

«Вашингтон» продолжает лидировать в Восточной конференции. «Рейнджерс» занимает 14-е место.

Ближайший матч «Вашингтон» проведет 7 января против «Баффало». «Рейнджерс» 8 января сыграет с «Далласом».

Протас в 39 матчах сезона набрал 33 (17+16) результативных балла.

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