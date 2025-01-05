Шесть человек погибли в Беларуси за сутки от пожаров

Шесть человек погибли в Беларуси за сутки от пожаров2
- 5.01.2025, 13:29
Подробности от МЧС.
4 января в Беларуси произошло 30 чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям, от огня погибли шесть человек, еще один получил серьезные ожоги.
В деревне Березовка Калинковичского района Гомельской области от огня пожара погибли двое мужчин 1963 и 1982 годов рождения. Еще один человек был госпитализирован с признаками отравления продуктами горения.
61-летний мужчина погиб в результате пожара в Пинске. Его 56-летнюю сестру удалось спасти, она в больнице. Причины пожара и гибели устанавливаются.
В Браславе на пожаре в квартире одноэтажного жилого дома погиб мужчина 1977 года рождения. Работниками МЧС спасена его 67-летняя мать, которая с отравлением продуктами горения госпитализирована.
Женщина 1942 года рождения погибла при пожаре в жилом доме в деревне Колосовка Пуховичского района Минской области. Спасатели выясняют причины возгорания.
В деревне Дубновичи Брестской области также загорелся жилой дом — погиб мужчина 1973 года рождения.
В ночь с 4 на 5 января около часа ночи в Минске загорелась квартира на седьмом этаже девятиэтажного жилого дома. Пострадавшего мужчину 1971 года рождения удалось спасти. Он госпитализирован с ожогами 1−4 степени (81% тела). Причина пожара — неосторожность при курении.
Кроме шести погибших и одного раненого, в результате 30 чрезвычайных ситуаций техногенного характера, случившихся 4 января, были уничтожены два здания и столько же единиц техники, сообщили в МЧС.