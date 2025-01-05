«Путин рассматривает различные варианты завершения войны в Украине» 2 5.01.2025, 13:38

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Политолог раскрыл сценарии главы Кремля.

Кремлевский диктатор Владимир Путин имеет сразу несколько вариантов, как заканчивать войну в Украине. Об этом «24 каналу» рассказал политолог Владимир Фесенко.

По его словам, сейчас одним из самых простых вариантов для прекращения войны в Украине является режим прекращения огня на основе перемирия, или так называемое замораживание конфликта.

«Речь идет о прекращении боевых действий по определенной линии фронта. Это, возможно, единственный компромиссный вариант прекращения войны. Те, кто говорят, что Путин не хочет этого опираются на официальные заявления российских руководителей», - сказал он.

При этом, по мнению Фесенко, глава страны-агрессора России может выставлять различные требования по перемирию, такие как частичная капитуляция Украины или односторонние уступки со стороны Киева - все будет зависеть от того, насколько удачно армия РФ продолжит свое наступление.

«Если у Трампа думают, что России будет достаточно, а такие мысли там действительно есть, просто предложить Путину отказ от членства Украины в НАТО, поэтапное снижение отмены санкций, то я думаю, что это большая ошибка», - добавил политолог.

В этой ситуации Украина и цивилизованный мир должны действовать так, чтобы путем принуждения Путин прекратил военные действия и согласился хотя бы на прекращение огня, ведь достижение мира путем дипломатии очень маловероятно.

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