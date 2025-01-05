От удара дрона-камикадзе по вражеской машине столб огня охватил поле под Покровском 1 5.01.2025, 13:46

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Видеофакт.

Воины 59-й отдельной мотопехотной бригады нанесли удары по технике и позициям российских захватчиков на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Уничтожен автомобиль, перевозивший взрывоопасный груз, и БМП с вражеской пехотой внутри. Один из дронов попал прямо в люк российской БМП-1, еще несколько ударных беспилотников атаковали здания, где скрывались оккупанты.

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