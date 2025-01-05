5 января – день рождения Евфросинии Полоцкой 1 5.01.2025, 13:55

Интересные факты о белорусской святой.

В этот день, в 1104 году, согласно выводам исследователя Алексея Мельникова, родилась Ефросиния Полоцкая – княжна и игуменья, белорусская святая.

Предслава, а именно так назвали родители будущую покровительницу беларусских земель, происходила из семьи полоцких князей. Она была прямым потомком знаменитой дочери владыки Полоцкого княжества Рогволода – княжны Рогнеды, с которой началась история Изяславичей.

Также она являлась и внучкой самого мистического белорусского князя, который по слухам мог превращаться в вурдалака, – Всеслава Брячиславича, более известного как Всеслав Чародей.

Когда Предславе было 12 лет, ее родители, согласно тогдашним традициям, решили выдать дочь замуж. Но у девушки не было никакого стремления связать себя семейными узами, она всем сердцем стремилась к просвещенной и духовной жизни.

Свою жизнь Предслава решила посвятить Богу. В тайне от родителей девушка постриглась в монахини. Особую роль в этом сыграла ее родная тетя, которая на то время была настоятельницей Полоцкого монастыря. И родителям пришлось примириться с ее выбором.

Там же девушка и получила новое имя, под которым мы ее сейчас и знаем – Ефросиния.

Своей деятельностью Ефросиния Полоцкая на несколько столетий опередила время. Она стала первой в истории Беларуси меценаткой. Благодаря ей были созданы первые школы. Она заботилась о переписывании книг, развитии зодчества. Духовное влияние белорусской просветительницы вышло далеко за пределы эпохи.

В настоящее время Ефросиния Полоцкая почитается как просветительница и покровительница Беларуси православными и греко-католиками.

По случаю праздничной даты «Белсат» подготовил подборку интересных фактов о знаменитой белорусской просветительнице.

Евфросиния Полоцкая – первая женщина, которая:

основала православный монастырь;

построила храм, который, кстати, стоит и до сегодняшнего времени. Речь идет о храме в честь Всемилостивого Спаса. Знаменитая церковь была возведена в рекордно короткий срок – всего за 30 недель. Рядом с ней раскинулся и монастырь.

стала вдохновительницей создания, пожалуй, самой легендарной белорусской святыни. В 1161 году Ефросинья обратилась к мастеру-ювелиру Лазарю Богше, который изготовил шестиконечный крест высотой около 52 см. Крест был выполнен из кипариса, обшит золотыми и серебряными пластинами, украшен драгоценными камнями и 20 иконописными образами. Кроме того в пяти углублениях Креста находились христианские реликвии. Во время Великой Отечественной войны крест был похищен. И до сих пор точно неизвестно, где он находится;

получила чудотворную икону Божией Матери, написанную самим евангелистом Лукой;

является первой просветительницей в Беларуси;

стала первой восточнославянской православной святой, которую, между прочим, признают все христианские конфессии;

считается самой известной небесной заступницей и покровительницей Беларуси;

является единственной христианской святой, к образу которой, как ни одному другому, обращались в своих поэтических и прозаических посвящениях несколько десятков знаменитых белорусов. Среди них Кирилл Туровский, Симеон Полоцкий, Алесь Звонак, Рыгор Бородулин, Алесь Рязанов, Олег Лойко, Валентин Лукша и многие другие.

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