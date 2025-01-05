Наступление Украины в Курской области совпало с поездкой Мелони к Трампу 5.01.2025, 14:03

Совпадение?

Наступление Украины в Курской области совпало с поездкой Джорджи Мелони к Трампу.

Об этом пишет белорусский историк и политический обозреватель Александр Фридман:

— В отличие от большинства европейских лидеров Мелони не только поддерживает Киев (главным образом политически), но может похвастаться отличными отношениями и с Трампом, и с Маском. Это любопытное и важное совпадение (и совпадение ли вообще?!).

Тем временем в Курск (с туристическими целями?!) прибыл заместитель Белоусова Евкуров, запомнившийся своими плодотворными переговорами на равных с Пригожиным в июне 2023 года. Не исключено, что спасать Россию в этот выходной день по традиции готовится и Александр Лукашенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com