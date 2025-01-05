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Наступление Украины в Курской области совпало с поездкой Мелони к Трампу

  • 5.01.2025, 14:03
Наступление Украины в Курской области совпало с поездкой Мелони к Трампу

Совпадение?

Наступление Украины в Курской области совпало с поездкой Джорджи Мелони к Трампу.

Об этом пишет белорусский историк и политический обозреватель Александр Фридман:

— В отличие от большинства европейских лидеров Мелони не только поддерживает Киев (главным образом политически), но может похвастаться отличными отношениями и с Трампом, и с Маском. Это любопытное и важное совпадение (и совпадение ли вообще?!).

Тем временем в Курск (с туристическими целями?!) прибыл заместитель Белоусова Евкуров, запомнившийся своими плодотворными переговорами на равных с Пригожиным в июне 2023 года. Не исключено, что спасать Россию в этот выходной день по традиции готовится и Александр Лукашенко.

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