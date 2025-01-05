Наступление Украины в Курской области совпало с поездкой Мелони к Трампу
- 5.01.2025, 14:03
Совпадение?
Наступление Украины в Курской области совпало с поездкой Джорджи Мелони к Трампу.
Об этом пишет белорусский историк и политический обозреватель Александр Фридман:
— В отличие от большинства европейских лидеров Мелони не только поддерживает Киев (главным образом политически), но может похвастаться отличными отношениями и с Трампом, и с Маском. Это любопытное и важное совпадение (и совпадение ли вообще?!).
Тем временем в Курск (с туристическими целями?!) прибыл заместитель Белоусова Евкуров, запомнившийся своими плодотворными переговорами на равных с Пригожиным в июне 2023 года. Не исключено, что спасать Россию в этот выходной день по традиции готовится и Александр Лукашенко.