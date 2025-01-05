«Выручка минимум 300 рублей в день» 4 5.01.2025, 14:12

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Какие готовые бизнесы в Беларуси можно купить прямо сейчас.

Новый год часто повод для нового старта. Если вам давно хочется сменить роль подчиненного и стать самому себе боссом, можно подумать про собственное дело. Мы решили составить подборку готовых бизнесов, которые можно купить прямо сейчас. Варианты есть разные — от кофейни и салона красоты до производства одежды и личного клининга, пишет «Онлайнер».

Салон красоты в центре Минска

Нового хозяина или хозяйку ищет салон красоты в самом центре столицы, в минуте ходьбы от станции метро «Купаловская». Про него владелец говорит, что бизнес действующий, полностью отлаженный и прибыльный.

«Открыт в 2020 году, зарекомендовал себя на рынке бьюти-услуг, обширная клиентская база», — говорится в объявлении.

Комплект такой: юрлицо, штат из 16 сотрудников с хозяюшкой, раскрученный инстаграм-аккаунт, помещение на 70 «квадратов» с дизайнерским ремонтом и отдельным входом. Внутри обустроены пять мест для мастеров маникюра, три — для мастеров педикюра, еще по одному месту — для бровиста или визажиста, мастера по ресницам и парикмахера-колориста. Автор объявления отмечает, что пройдены все проверки, а причину продажи обозначает как личные семейные обстоятельства.

Цена вопроса — 110 000 рублей, возможен торг.

Что еще можно прикупить в бьюти-сегменте?

1. Бьюти-коворкинг возле площади Победы в Минске, 16 900 рублей.

2. Салон красоты в центре Минска, 53 000 рублей.

3. Салон красоты возле Зыбицкой в Минске, стоимость не указана.

Островок с жареным мороженым

В новые руки готов перейти островок с жареным мороженым и гонконгскими вафлями в торговом центре Diamond City. Автор объявления называет расположение очень крутым: рядом KFC и детский павильон.

«Место раскрученное, конкурентов по сегменту нет. Выручка минимум 300 рублей, в воскресные дни вырастает в разы!» — обещает собственник и добавляет, что готов обучить покупателя всем процессам.

Площадь 10 «квадратов» в аренде, стоит 1850 рублей. Проведены вода и электричество. А вот оборудование собственное: кофемашина, фризер для мороженого, два холодильника, две вафельницы, столы из нержавейки, насос для откачки воды, вывеска, рекламные кристаллайты.

Стоимость — 72 900 рублей. Если брать без кофемашины, то сделают скидку в 7000 рублей.

Кофейня в центре Гродно

45 000 рублей — и пить кофе получится из собственной кофейни. Называется она «Чашки и ложки», находится в Гродно. Помещение занимает 27 «квадратов», есть мебель и возможность установить террасу на лето. Среди плюсов собственник отмечает такие: база постоянных клиентов, проверенные поставщики, хорошая проходимость.

Список готового оборудования длинный — есть и ледогенератор, и электрошейкеры, и витрина для десертов. Но главное — кофемашина: здесь это Wega Concept 2 Group Lime Green. По словам владельца, ее стоимость составляет $18 000. Также имеются кондиционер, модем, банковский терминал и планшет для приема заказов. Есть и персонал — два бариста готовы остаться работать после продажи.

Автор объявления заверяет, что все процессы налажены, а вовлеченность нового владельца будет максимум два часа в день.

Детский лабиринт

Этот развлекательный объект из детского сегмента находится в торговом центре в Барановичах — там его можно увидеть вживую. К новому владельцу готовится перейти двухуровневый лабиринт со скалодромом, батутом, двумя горками и бассейнами. Его габариты — 12×8,4×2,8 метра. Собственник отмечает, что лабиринт в отличном состоянии — не затертый, не облезлый, все яркое и красивое.

По словам продавца, все документы есть, возможна продажа по безналу.

Стоимость — 17 500 рублей. Торговаться владелец готов, но только с реальным покупателем.

Клининг

Собственник говорит, что этот бизнес по уборке минских квартир действующий и со стабильным потоком заказов.

«Сейчас бизнес работает на удаленке и управляется одним человеком. Работает с 2019 года. Причина продажи — есть другой бизнес», — делится автор объявления.

Пакет такой: веб-приложение (сайт revizorro.by), отработанная система продаж и управления, клиентская база на более чем 1000 человек. В объявлении говорится, что бизнес продается без клинеров, офиса, юрлица и расходников — сейчас он работает по схеме «заказы передаются партнерам за процент».

Владелец готов помогать на начальном этапе и обещает окупаемость за три месяца при самостоятельной работе.

Стоимость — 9900 рублей, возможна рассрочка.

Швейный бизнес

Еще одна бизнес-возможность — открыть свое швейное дело. Такое сейчас продается с юрлицом и собственным брендом. По словам владельца, производство работает с июля 2023 года, специализируется на женской верхней одежде. Есть швейный и раскройный цех на 36,6 «квадрата» и офис-склад на 19,4 «квадрата» — эти помещения в аренде у государственного предприятия до 2027 года, находятся недалеко от станции метро «Молодежная».

«В помещениях сделан свежий косметический ремонт, новая разводка электрики, установлен новый счетчик, щит и новые мощные автоматы. Сделан экономичный и очень яркий свет в помещениях», — говорится в объявлении.

Как утверждает собственник, продажи организованы оптом и в розницу, одежда продается через интернет и во многих модных пространствах Минска.

«Это предложение будет интересно для начинающих дизайнеров и бизнесвумен, у которых есть свои идеи. Все готово для их реализации!» — заверяет владелец.

Цена — 86 990 рублей, можно торговаться.

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