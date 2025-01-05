Крушение военного вертолета Ми-28 в Воронежской области: новые подробности

Крушение военного вертолета Ми-28 в Воронежской области: новые подробности2
- 5.01.2025, 14:20
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После жесткой посадки воздушное судно загорелось.
Военный вертолет Ми-28 потерпел крушение в Воронежской области. Как рассказали порталу «Моё» в военном управлении Следственного комитета РФ, после жесткой посадки воздушное судно загорелось.
По данным Voronezh1, ссылающегося на источник в следственных органах, инцидент произошел в Каменском районе еще 1 января. В результате катастрофы погибли два человека, оба являлись членами экипажа. Эту информацию также подтвердили источники ASTRA в экстренных службах региона.
Следственный комитет РФ начал проверку по факту крушения вертолета. На данный момент причины происшествия остаются неизвестными. Предполагаемое место аварии находится в 250 километрах от линии фронта.
В конце октября 2024 года произошло сразу три крушения военных вертолетов. Один из инцидентов случился в районе Керченского пролива, второй — в Даровском районе Кировской области, а третий — в округе Бор Нижегородской области. В этих катастрофах погибли как минимум четыре человека, еще не менее пяти получили различные травмы.