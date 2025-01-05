«Россия получает»: у Зеленского сообщили о хороших новостях из Курской области

«Россия получает»: у Зеленского сообщили о хороших новостях из Курской области2
- 5.01.2025, 14:38
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ВСУ наступают крупными силами на бронетехнике.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак дал понять, что слухи о новом наступлении ВСУ в Курской области могут быть правдой.
Сообщение он опубликовал на своем канале в Telegram утром 5 января.
«Курщина. Есть хорошие новости. Россия получает то, чего заслуживает», - написал глава ОП.
Отметим, что сегодня утром ряд российских Z-каналов сообщил о новом большом наступлении ВСУ в Курской области. Они утверждают, что украинские силы прорывают российскую оборону на северо-востоке от Суджи по направлению к Большому Солдатскому.
Со слов пропагандистов, российские силы «ослеплены» украинскими системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). ВСУ, предположительно, наступают крупными силами на бронетехнике, заранее разминировав линию фронта.