«До конца января не рассосется, даже если таможня будет по 100 авто оформлять» 3 5.01.2025, 14:47

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иллюстративное фото PAP

На выезд из Беларуси в Польшу — огромные очереди из машин и автобусов.

Государственный пограничных комитет сообщает о почти 1700 автомобилях, ожидающих выезда из Беларуси в Польшу. Как пишут беларусы в тематических телеграм-чатах, на пересечение границы уходит более двух суток. Возле пункта пропуска «Брест» также образовалась очередь из пассажирских автобусов, пишет «Зеркало».

По информации ГПК, 5 января по состоянию на 12.00 в очереди на выезд из Беларуси в Польшу в единственном открытом пункте пропуска «Брест» («Тересполь» с польской стороны) находятся почти 1700 легковых автомобилей и 65 пассажирских автобусов.

В тематических телеграм-чатах белорусы, которым уже удалось попасть в Польшу, пишут, что на пересечение границы им понадобилось более двух суток.

— Очередь до конца января не рассосется, — уверен один из ожидающих. — Даже если таможня будет по 100 авто оформлять, то более половины месяца нужно будет разгребать этот завал.

— Обычно из Беларуси в Польшу все едут пустыми, но сейчас наоборот. Люди едут на работу, учебу, домой. Много вещей — дольше досмотры, рентгены и так далее, — объясняет наличие очереди еще один белорус.

Не лучше ситуация и с пассажирскими автобусами. Их в очереди скопилось уже более 60, причем свободных мест в стоящих у самого въезда на пункт пропуска - нет.

— Сегодня какая-то нехарактерная ж**а, я лично такое первый раз вижу, — возмущается один из белорусов в телеграм-чате. — В первых восьми автобусах на стометровке в Бресте 2,5 часа назад мест не было (даже до Тересполя). В девятом до Варшавы брали 50 евро (за возможность пересесть в находящийся ближе к въезду. — Прим.ред.).

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