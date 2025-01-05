«Надоел праздник в формате: выпили, закусили, послушали речь» 3 5.01.2025, 15:14

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иллюстративное фото

Белорусский программист 20 лет работает Дедом Морозом.

Сергей – разработчик и руководитель проекта, в IT без малого 30 лет, а еще более 20 лет он Дед Мороз. Каждый год в декабре Сергей достает из шкафа расшитую снежинками шубу и отправляется дарить людям праздник. Правда, сейчас уже не чтобы подзаработать, а просто «из любви к искусству». Его историю рассказывает devby.io.

«Надоел праздник в формате: выпили, закусили, послушали речь»

– С чего все началось, – рассказывает Сергей, – с того, что надоел праздник в формате «выпили, закусили, послушали поздравительную речь по телику, снова выпили». Скучно!

Один мой Новый год начался за праздничным столом – а закончился в подъезде. Мы с друзьями пошли на елку, там подхватили трех каких-то пьяных девчонок, одна из которых уже успела расквасить себе нос – тормозила так неудачно. А потом осели где-то в подъезде, а жильцы с первого этажа выносили нам оливье закусить.

Обычная пьянка – как было принято лет 25–30 назад (а кто-то и сейчас так празднует). Но первого января, возвращаясь утром домой, я принял решение: «Хватит!» Наверное, жизнь сворачивает не туда, раз я до такого докатился.

Скажу честно: это было лучшее мое решение. За эти 20 лет я много чего повидал: как живут другие люди, как они отмечают Новый год и Рождество. Да, я видел очень красивые квартиры и очень красивых детей. Их родители тщательно готовились к празднику, наряжались – как-никак Дед Мороз придет. Знаете, у тех, кто заказывает такую услугу, ведь всё совсем по-другому.

«В первый год заработали немного – только костюмы окупили»

– Я взялся за дело осенью – нашел через знакомых швею, которая шила костюмы для разных коллективов. Два месяца мы с девочкой, которая захотела быть Снегурочкой, ездили на примерки. Сумма за пошив двух шуб вышла по тем времена приличная – но и костюмы получились что надо.

Да, в магазине можно было купить какие-то красные и голубые халаты. Но они бы за сезон пришли в негодность. Да и стыдно в таких идти поздравлять – хотелось, чтобы это был атлас с вышивкой или росписью.

Потом мы развесили объявления по подъездам домов. Это сейчас заводят аккаунт в Instagram или группу в телеграме, дают контекстную рекламу – а тогда все было просто: распечатываешь, берешь тюбик с клеем – и вперед. В принципе, это хорошо работало.

У моей Снегурочки был парень – он решил вопрос с транспортом (у меня тогда машины еще не было). Сказал: «Я повожу вас на своем авто, а вы мне дадите денег на топливо». Потом все заработанные деньги мы поделили на троих.

В первый год мы заработали немного – только костюмы окупили. Помню, у нас было около 20 заказов 31 декабря, ну и до этого мы катались по вечерам.

Это было весело! Потом мы даже ходили в костюмах на елку в центре – и раздавали детям конфеты. Те радовались. Мне это очень нравилось.

«В доме собиралось несколько семей – я только подарки им вручал минут 40»

– Готовясь к своему первому сезону, мы нашли знакомых ребят, которые тоже этим занимались. Съездили к ним – пообщались, они поделились опытом.

Главный совет – «подготовь программы: одну для детей и еще одну для взрослых». Это сейчас я могу зайти в любое место и с ходу что-то начать говорить, а тогда очень выручали заготовки. Мы расписали на бумаге сценарии поздравления, собрали реквизит для конкурсов – и со всем этим ездили.

Ой, конечно, не из головы сценарий взяли! Пришлось чуть-чуть посидеть в интернете (он тогда был по dial-up). Начинаешь стандартно – заходишь, произносишь приветственную речь: «С Новым годом поздравляю, счастья, радости желаю, светлой жизни сто годов и здоровья сто пудов». А после говоришь, например: «Ой, какая у вас красивая елочка!» Конечно, все зависит от возраста детей – делаешь поправочки на это. А для взрослых – свой сценарий.

Сезон у Деда Мороза начинается за месяц – со старта корпоративов и детских утренников – и заканчивается православным Рождеством. График может быть каким угодно – год на год не приходится. Например, в один год я начал поздравлять 31 декабря в 8:00 утра и закончил в 3:00 ночи – без перерывов.

Мне приходилось и на утренниках в детских садах и школах выступать, и на больших корпоративах. Один раз мужчина попросил меня поздравить его ребенка в больнице – а там как высыпало все отделение мал мала меньше. А еще один раз я ездил с байкерами (они и спонсировали прадник) в детский дом в Марьиной Горке.

В детский сад в Зеленом Луге возле индийского посольства я ездил, наверное, лет пять подряд. А еще одни заказчики были у меня: они всегда звали Деда Мороза именно 31 декабря, в доме собиралось несколько семей – и я только подарки им вручал минут 40.

«Есть люди, которых я с первого года поздравляю, уже более 20 лет»

– Костюм все тот же – двадцатилетней давности? Нет, конечно! Боже упаси! (Смеется.) Понятно, что я их меняю. Дед Мороз должен выглядеть с иголочки. Мой костюм лет пять где-то служит, а потом я пускаю его на тряпочки или отдаю кому-то, кто хотел бы дома родных поздравить. Не храню ничего, не складываю – для этого же отдельный шкаф держать надо.

Праздник из ряда вон? Ой, нет. Ничего такого не было в моей практике – наоборот, я с теплотой вспоминаю каждую семью. И сейчас я уже не работаю Дедом Морозом – но в конце декабря беру шубу и еду к некоторым знакомым. Есть люди, которых я с первого года поздравляю, уже более 20 лет. Говорю им: «У вас уже и старшая дочка выросла, и младший сын, которого я помню еще грудничком». А они отвечают: «Нет, приезжай! Без тебя нет праздника».

А еще одну семью я лет 15 поздравляю – всегда 25 декабря. И в этом году поеду: не ради денег, а «из любви к искусству», что называется, – это вопрос моего личного новогоднего настроения. Мне это просто нравится! Мне приятно их видеть каждый год, а им – меня. Наши судьбы уже переплелись.

«Одна напарница-Снегурочка была QA-инженером»

– Когда это перестало быть для меня подработкой? Наверное, уже лет 10, если не больше. У меня очень приличный айтишный доход. Но костюм в шкафу висит – и каждый Новый год я его надеваю.

Когда у меня появилась своя семья, я, конечно, стал больше времени проводить за праздничным новогодним столом. Но пару лет мы с женой ездили поздравлять людей – в том числе и на сам Новый год. И отлично себя чувствовали: лишнего не съели, не выпили (это только в советские времена Деда Мороза норовили за стол усадить да напоить – сейчас нет), а только зарядились положительными эмоциями.

Знаете, каждый новый дом – это лотерея, но я заметил: те, кто заказывает Деда Мороза на 00:00 31 декабря, всегда очень хорошие люди. Ни разу не испытывал разочарования от того, что взял такой заказ.

В команде ребята у меня знают, что они работают вместе с Дедом Морозом, я ведь и у нас в компании на корпоративах выступал. А еще у меня есть команда, с которой мы катаемся на коньках, – и я цепляю бороду и надеваю костюм Деда Мороза. Сегодня тоже буду кататься на F-1 (каток возле Дворца спорта на проспекте Победителей. – Ред.).

Снегурочек за 20 лет у меня немало сменилось. Это ведь Дед Мороз не стареет – а они вырастают.

Где новых брал? В основном через знакомых находил, а как-то раз через объявление. Работа эта командная, непростая – предполагает понимание друг друга: «отпилить» с утра 31 декабря и до утра 1 января не каждый сможет.

Снегурочки-айтишницы мне тоже попадались. Одна напарница была QA-инженеркой – и нет, не коллегой, а знакомой знакомых. Но удивляться тут нечему: в конце концов в Беларуси десятки тысяч айтишников.

«Смотрит из-подо лба: а в прошлом году друго-о-ой Дед Мороз был!»

– Мне всегда больше нравилось поздравлять детей – они так искренне радуются приходу Деда Мороза. А еще они такие сообразительные – всё подмечают. Ты заходишь в дом, а малыш смотрит из-подо лба: «А в прошлом году друго-о-ой Дед Мороз был!» Ну, приходится объяснять: «Знаешь, ребят в мире так много, что я зову на помощь братьев – их у меня тоже немало: и Санта, и Зюзя здесь, в Беларуси… Вот в прошлом году кто-то из них к тебе приходил, а уж в этом году я явился – Дедушка Мороз».

Есть такой анекдот. Один Дед Мороз другому говорит:

– Слушай, а поздравь моего мальца с Новым годом!

– А что, ты сам не можешь?

– Не, не могу: я очень дорого беру.

Конечно, я своего сына (ему сейчас 8 лет) поздравляю сам. В первый раз к нему пришел Дед Мороз, когда ему был около 2,5 года. Сначала он смотрел немножко с недоверием: ну как так, глаза знакомые – папины, но вроде не папа.

На самом деле это целая наука – как поздравлять совсем маленьких детей. Как-то я даже поздравлял восьмимесячных крох. Ты тихонечко заходишь и ни в коем случае не машешь руками, не разговариваешь громко – чтобы не нанести ребенку травму на всю жизнь.

С детьми всякое бывает: кто-то ждал-ждал Деда Мороза с самого утра – и переждал. Ты пришел, а у него уже истерика. В таком случае «огонь» на себя часто берет Снегурочка – к девочке доверия больше, чем к бородатому деду.

Бывает, всё идет не по сценарию. Но это и понятно: ты же не робот – пришел и оттарабанил. Надо чувствовать ребенка. Порой дети не могут разыграться. С одним мальчиком, помню, мы просто играли в машинки. А с девочками – в куклы.

Бывает, ты еще войти не успел, а бабушки-дедушки или папы-мамы малыша в спину толкают: «Давай, рассказывай стишок!» Или подарок ему вручают. А это ошибка: как только подарок оказывается в руках у ребенка, ему уже ничего не надо. Всё, поздравление закончилось!

«Только на детских поздравлениях некоторые умудряются сделать 1000$ за ночь»

– Заработать Дедом Морозом можно – только на детских поздравлениях некоторые умудряются сделать 1000$ за ночь. А ведь еще есть корпоративы и утренники. Так что за две недели новогоднего «чеса» Дедушка Мороз может заработать зарплату мидла, а то и сеньора.

Помню, мой рекорд в один год – 40 поздравлений на дому за сутки. Но больше таких подвигов я не совершал. Это правда было тяжело: последние 10 поздравлений я не помню – все было как в тумане.

Тогда я понял, что все-таки есть лимит того позитива, которым ты можешь поделиться. И 20 заказов – это лучший вариант для кануна Нового года и праздничной ночи.

Выгореть, работая Дедом Морозом, наверное, нельзя. Ведь его работа ограничена по времени – всего две недели, а выгорание – процесс длительный. Но очень устать, конечно, можно. Особенно если нахватать кучу «проектов» – и пахать без сна и отдыха.

По своему опыту скажу: да, ты устаешь, но потом эмоции, которые ты получил за две недели, поддерживают тебя долгое время. А для меня лучший отдых – это смена деятельности.

Раньше, когда я совмещал работу Дедом Морозом с основной, то брал на время праздников отпуск. Ну и в выходные тоже подрабатывал. Сейчас я хожу в отпуск во время школьных каникул. А своих хороших знакомых поздравляю в выходные.

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