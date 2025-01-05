«Лукашенко жутко боится за собственную жизнь»6
- 5.01.2025, 15:32
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Для диктатора уже могли найти киллера.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко уже вскоре должен посетить Китай. У него есть важные просьбы к лидеру КНР.
Об этом «24 Каналу» рассказала политический аналитик Ольга Курносова.
Лукашенко планирует совершить официальный визит в Китай перед так называемыми президентскими «выборами». Это будет третья поездка Лукашенко в КНР за последние три года.
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что белорусский диктатор собрался в Пекин для усиления переговорных позиций с Кремлем.
«Он хочет остаться на своем посту, поэтому так, ему нужно искать каких-то союзников. Лукашенко ищет их в Китае, потому что понимает – Россия для него опасна», – подчеркнула Ольга Курносова.
Интересно, что недавно Лукашенко сообщал, что боится за собственную жизнь. Ему жутко от того, что кто-то может готовить на него покушение, как это было с Дональдом Трампом.
«Это Кремль мог искать киллера для Лукашенко, потому что он неудобен России», – подчеркнула аналитик.
Поэтому на этом фоне неудивительно, что Лукашенко пытается найти себе союзников из разных стран, чтобы иметь возможность сдерживать Путина.