«Лукашенко жутко боится за собственную жизнь» 6 5.01.2025, 15:32

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Фото: AFP

Для диктатора уже могли найти киллера.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко уже вскоре должен посетить Китай. У него есть важные просьбы к лидеру КНР.

Об этом «24 Каналу» рассказала политический аналитик Ольга Курносова.

Лукашенко планирует совершить официальный визит в Китай перед так называемыми президентскими «выборами». Это будет третья поездка Лукашенко в КНР за последние три года.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что белорусский диктатор собрался в Пекин для усиления переговорных позиций с Кремлем.

«Он хочет остаться на своем посту, поэтому так, ему нужно искать каких-то союзников. Лукашенко ищет их в Китае, потому что понимает – Россия для него опасна», – подчеркнула Ольга Курносова.

Интересно, что недавно Лукашенко сообщал, что боится за собственную жизнь. Ему жутко от того, что кто-то может готовить на него покушение, как это было с Дональдом Трампом.

«Это Кремль мог искать киллера для Лукашенко, потому что он неудобен России», – подчеркнула аналитик.

Поэтому на этом фоне неудивительно, что Лукашенко пытается найти себе союзников из разных стран, чтобы иметь возможность сдерживать Путина.

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