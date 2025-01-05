закрыть
5 января 2025, воскресенье, 16:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Лукашенко жутко боится за собственную жизнь»

6
  • 5.01.2025, 15:32
  • 5,028
«Лукашенко жутко боится за собственную жизнь»
Фото: AFP

Для диктатора уже могли найти киллера.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко уже вскоре должен посетить Китай. У него есть важные просьбы к лидеру КНР.

Об этом «24 Каналу» рассказала политический аналитик Ольга Курносова.

Лукашенко планирует совершить официальный визит в Китай перед так называемыми президентскими «выборами». Это будет третья поездка Лукашенко в КНР за последние три года.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что белорусский диктатор собрался в Пекин для усиления переговорных позиций с Кремлем.

«Он хочет остаться на своем посту, поэтому так, ему нужно искать каких-то союзников. Лукашенко ищет их в Китае, потому что понимает – Россия для него опасна», – подчеркнула Ольга Курносова.

Интересно, что недавно Лукашенко сообщал, что боится за собственную жизнь. Ему жутко от того, что кто-то может готовить на него покушение, как это было с Дональдом Трампом.

«Это Кремль мог искать киллера для Лукашенко, потому что он неудобен России», – подчеркнула аналитик.

Поэтому на этом фоне неудивительно, что Лукашенко пытается найти себе союзников из разных стран, чтобы иметь возможность сдерживать Путина.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Продолжаем верить
Продолжаем верить Наталья Радина
Мы – везде. Они – нигде
Мы – везде. Они – нигде Ирина Халип
Кремль умоляет Токаева все скрыть
Кремль умоляет Токаева все скрыть Роман Свитан
Надежду не победить
Надежду не победить Александр Роднянский