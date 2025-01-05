Главный хирург США призвал изменить предупреждения на бутылках с алкоголем 2 5.01.2025, 15:50

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В свете новых исследований.

Вивек Мёрти, генеральный хирург США, призывает учесть результаты новых исследований, связывающие употребление алкоголя с семью видами рака. По его мнению, предупреждать о том, что алкоголь вызывает рак, нужно на этикетке, по аналогии с сигаретными пачками.

Главный федеральный чиновник, отвечающий за здравоохранение в стране, опубликовал заявление, в котором говорится, что большинство американцев не осведомлено о риске, который ежегодно приводит к 100 000 случаям рака и 20 000 смертям только в США — а также к 13 500 смертельным ДТП.

По словам Мёрти, алкоголь — третья по распространенности предотвратимая причина рака после табака и ожирения.

«Прямая связь между потреблением алкоголя и риском рака хорошо установлена для как минимум семи видов рака... независимо от типа алкоголя», — подчеркивает главный хирург. В заявлении Мёрти перечислены рак груди (у женщин), горла, печени, пищевода, рта, гортани и толстой кишки.

Он призвал не только изменить этикетки, но и пересмотреть рекомендуемые нормы потребления алкоголя и усилить просвещение населения. Медработникам он рекомендовал поощрять людей проходить проверки на алкоголизм и направлять на лечение тех, кому оно необходимо.

Стандарт предупреждений на этикетках не менялся с 1988 года, и чтобы их изменить, потребуется акт Конгресса. Сейчас они в обязательном порядке предупреждают о том, что алкоголь опасно употреблять беременным, водителям и тем, кто работает с машинным оборудованием.

Генеральный хирург, командующий Офицерского корпуса службы общественного здравоохранения США — главный спикер по вопросам общественного здравоохранения в федеральном правительстве. От его лица даются предупреждения о рисках на пачках сигарет.

После заявления Мёрти акции американских компаний, производящих алкогольные напитки, упали на 4%.

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