The Telegraph: Трамп стремится завершить войну, но есть одна проблема 5.01.2025, 16:06

Дональд Трамп

Избранный президент США хранит молчание о своих планах.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп будет стремиться завершить российско-украинскую войну, однако конкретных планов он не раскрывает. Трамп не может уступить Владимиру Путину, поскольку такой шаг стал бы «приглашением» агрессору России к нападению на другие страны, в том числе и на государства НАТО.

Трамп не раскрывает своих планов

В материале The Telegraph напомнили, что Трамп с мая позапрошлого года неоднократно говорил о намерении завершить войну «за 24 часа». Однако республиканец уточнял: план зависит от результатов встреч с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

После победы на выборах Трамп пока не раскрыл деталей своих мирных инициатив.

Россия допускает переговоры в Словакии

Журналисты пишут, что Москва неоднократно демонстрировала свою готовностью к так называемым переговорам, которые Кремль видит лишь «на своих условиях». Россияне не против переговоров в Словакии – на территории зависимой от газа из РФ страны и нежелательного «посредника» для других сторон.

Зеленский видит возвращение территорий путем дипломатии

Также в статье говорится, что Зеленский на данный момент видит дипломатию наиболее оптимальным инструментов возвращения захваченных Россией территорий. Украина несет потери, но поражает всех своей стойкостью в войне, которая идет уже 35 месяцев.

Удастся ли Трампу быстро завершить войну

Как полагают многие эксперты, Трампу вряд ли удастся быстро закончить войну. Инициатива требует решимости и реальных уступок со стороны России, что маловероятно. Выгодные Путину инициативы и вовсе могут ослабить НАТО и создать прецедент.

Кроме того, санкции против российской верхушкой по-прежнему недостаточны. Олигархи сохраняют свое состояние, что позволяет Москве вести войну. Теневые танкеры РФ продолжают продавать нефть и предоставляют режиму финансовые ресурсы.

«Только сумасшедший может хотеть, чтобы война в Украине продолжалась. Но только дурак может хотеть, чтобы это закончилось тем, что Америка, а по умолчанию и остальные НАТО, заставит президента Зеленского стать на колени перед Путиным. Агрессия февраля 2022 года и следующих трех лет остается несправедливой, необоснованной и непростительной», - подчеркивается в материале.

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