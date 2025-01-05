The Telegraph: Трамп стремится завершить войну, но есть одна проблема
- 5.01.2025, 16:06
Избранный президент США хранит молчание о своих планах.
Новоизбранный президент США Дональд Трамп будет стремиться завершить российско-украинскую войну, однако конкретных планов он не раскрывает. Трамп не может уступить Владимиру Путину, поскольку такой шаг стал бы «приглашением» агрессору России к нападению на другие страны, в том числе и на государства НАТО.
Трамп не раскрывает своих планов
В материале The Telegraph напомнили, что Трамп с мая позапрошлого года неоднократно говорил о намерении завершить войну «за 24 часа». Однако республиканец уточнял: план зависит от результатов встреч с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
После победы на выборах Трамп пока не раскрыл деталей своих мирных инициатив.
Россия допускает переговоры в Словакии
Журналисты пишут, что Москва неоднократно демонстрировала свою готовностью к так называемым переговорам, которые Кремль видит лишь «на своих условиях». Россияне не против переговоров в Словакии – на территории зависимой от газа из РФ страны и нежелательного «посредника» для других сторон.
Зеленский видит возвращение территорий путем дипломатии
Также в статье говорится, что Зеленский на данный момент видит дипломатию наиболее оптимальным инструментов возвращения захваченных Россией территорий. Украина несет потери, но поражает всех своей стойкостью в войне, которая идет уже 35 месяцев.
Удастся ли Трампу быстро завершить войну
Как полагают многие эксперты, Трампу вряд ли удастся быстро закончить войну. Инициатива требует решимости и реальных уступок со стороны России, что маловероятно. Выгодные Путину инициативы и вовсе могут ослабить НАТО и создать прецедент.
Кроме того, санкции против российской верхушкой по-прежнему недостаточны. Олигархи сохраняют свое состояние, что позволяет Москве вести войну. Теневые танкеры РФ продолжают продавать нефть и предоставляют режиму финансовые ресурсы.
«Только сумасшедший может хотеть, чтобы война в Украине продолжалась. Но только дурак может хотеть, чтобы это закончилось тем, что Америка, а по умолчанию и остальные НАТО, заставит президента Зеленского стать на колени перед Путиным. Агрессия февраля 2022 года и следующих трех лет остается несправедливой, необоснованной и непростительной», - подчеркивается в материале.