Правозащитники: В 2024-м году репрессии против белорусов увеличились
- 5.01.2025, 16:13
Произошло не менее 5 890 судов по политическим административным статьям.
Прошлый год для Беларуси оказался еще более репрессивным, чем предыдущие два года, пишет «Вясна».
Рейды по структурам солидарности, волны массовых задержаний в маленьких городах, увольнения с крупных предприятий по политическим мотивам, задержания бывших политзаключенных и тех, кто возвращался в Беларусь из-за границы, — то, чем отличился 2024.
По данным «Вясны», с разными видами репрессий (задержания, допросы, обыски) в прошлом году столкнулись не менее 8 895 человек. Четверть репрессированных — женщины.
В 2024 году по всей Беларуси произошло не менее 5 890 судов по политическим административным статьям. Это почти на 2 000 судебных процессов больше, чем в 2023 году.
В большинстве случаев белорусов судили за «распространение экстремистских материалов» (ст. 19.11 КоАП). Но после массового рейда КГБ по структурам солидарности в январе 2024 года родственников и близких политзаключенных начали судить по ч. 2 ст. 24.15 КоАП — «использование иностранной безвозмездной помощи для осуществления террористической и иной экстремистской деятельности или иных действий, запрещенных законодательством».
Эта статья ранее в Беларуси не использовалась.
Тогда основанием для преследования стала помощь семьям политзаключенных с продовольственными передачами через Е-доставку от инициативы INeedHelpBY, которую власти признали «экстремистским формированием».
В результате более 150 человек получили большой штраф за получение помощи через INeedHelpBY, а также должны были выплатить компенсацию суммы «иностранной» оплаты.