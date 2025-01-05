Правозащитники: В 2024-м году репрессии против белорусов увеличились 5.01.2025, 16:13

Произошло не менее 5 890 судов по политическим административным статьям.

Прошлый год для Беларуси оказался еще более репрессивным, чем предыдущие два года, пишет «Вясна».

Рейды по структурам солидарности, волны массовых задержаний в маленьких городах, увольнения с крупных предприятий по политическим мотивам, задержания бывших политзаключенных и тех, кто возвращался в Беларусь из-за границы, — то, чем отличился 2024.

По данным «Вясны», с разными видами репрессий (задержания, допросы, обыски) в прошлом году столкнулись не менее 8 895 человек. Четверть репрессированных — женщины.

В 2024 году по всей Беларуси произошло не менее 5 890 судов по политическим административным статьям. Это почти на 2 000 судебных процессов больше, чем в 2023 году.

В большинстве случаев белорусов судили за «распространение экстремистских материалов» (ст. 19.11 КоАП). Но после массового рейда КГБ по структурам солидарности в январе 2024 года родственников и близких политзаключенных начали судить по ч. 2 ст. 24.15 КоАП — «использование иностранной безвозмездной помощи для осуществления террористической и иной экстремистской деятельности или иных действий, запрещенных законодательством».

Эта статья ранее в Беларуси не использовалась.

Тогда основанием для преследования стала помощь семьям политзаключенных с продовольственными передачами через Е-доставку от инициативы INeedHelpBY, которую власти признали «экстремистским формированием».

В результате более 150 человек получили большой штраф за получение помощи через INeedHelpBY, а также должны были выплатить компенсацию суммы «иностранной» оплаты.

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