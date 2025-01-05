В белорусском городе установили живой рождественский вертеп 5.01.2025, 16:30

Там можно увидеть овец и ягнят.

Рождественский вертеп с живыми животными появился в одном из областных центров Беларуси, пишет БелТА.

Его установили, чтобы реалистичнее передать рождественской ночи и чуда, которое тогда происходило.

Живой вертеп находится Гродно у Свято-Борисо-Глебской Коложской церкви. Там можно увидеть овец и ягнят. Животных привезли из пригородного агротуристического комплекса. Планируется, что вертеп на территории храма будет доступен для обозрения еще несколько дней после Рождества.

В алтаре храма хранится копия даров волхвов, которая будет выставлена в рождественскую ночь, и каждый сможет прийти и поклониться ей. Отмечается, что в Коложской церкви в праздник Рождества в полночь пройдет Божественная литургия, а в 9 утра 7 января – детская литургия в церковно-приходском комплексе при воскресной школе.

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