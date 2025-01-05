Что известно о новом наступлении ВСУ в Курской области

Что известно о новом наступлении ВСУ в Курской области2
- 5.01.2025, 17:01
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Украина получила козырь.
Основатель БО «Реактивная почта», военный эксперт Павел Нарожный в эфире Radio NV рассказал, что ему известно об активизации Сил обороны Украины в Курской области.
«Информации из Курской области на самом деле не так много. И вся неофициальная информация, формата DeepState, задерживается минимум на два-три дня. Я думаю, что [в срок] до недели мы увидим, услышим оттуда интересные новости», — отметил Нарожный.
Также он предположил, какова цель таких действий Сил обороны Украины:
«Это отвлекающие, сковывающие действия для того, чтобы враг с других участков фронта (с того самого Купянска, который близко к Курщине находится) перебрасывал туда войска и отбивал наше наступление на Курщине».
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В целом Нарожный характеризует Курскую операцию как один из «больших козырей» Украины:
«Это одна из успешных операций, где мы показали свою силу, где мы показали нашу способность делать успешные, смелые операции. И успешность этой операции измеряется тем, что мы до сих пор удерживаем этот плацдарм, мы сковали там примерно 50−60 тысяч личного состава врага, который, если бы не там, не на Курщине находился, он бы находился под Покровском и давление там было бы гораздо больше».