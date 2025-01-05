В Курской области ликвидировали российского шпиона 2 5.01.2025, 17:19

4,610

Братислав Живкович

Ранее его выгнали из Румынии.

Сербского наемника и бывшего российского шпиона Братислава Живковича убили в Курской области. Ранее из-за шпионажа его выдворили из Румынии.

Об этом сообщает Digi24.

Сербский наемник Братислав Живкович, который ранее был признан нежелательным лицом в Румынии из-за шпионской деятельности в пользу России, погиб в боях в Курской области РФ.

«В ночь на 2 января в тяжелых боях за освобождение Курской области как герой погиб наш друг и побратим, командир штурмового взвода Братислав Живкович», - говорится в сообщении российского Telegram-канала.

Живкович возглавлял экстремистскую организацию «Четницкий Покров» в Сербии. Он участвовал в боевых действиях на стороне пророссийских сил с 2014 года, а также осуществлял шпионскую деятельность в Румынии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com