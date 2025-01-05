На границе с Польшей придется стоять четверо суток? 5.01.2025, 17:32

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иллюстративное фото

Рекордные очереди.

Сумасшедшие очереди из автомобилей скопились на белорусско-польской границе. Уже больше 1,8 тыс. легковых авто ждут возможности попасть в ЕС через пункт пропуска «Брест». В специализированных чатах подсчитывают, что в такой очереди нужно будет стоять больше четырех суток, заметило «Еврорадио».

Чтобы не сойти с ума в этой очереди, зарегистрируйтесь в «зоне ожидания». Чтобы попасть в нее, придется приехать к границе и получить свой «номерок». И нужно будет оплатить пошлину: для легковых авто и мотоциклов это 12,6 рублей.

Регистрируетесь — и уезжаете гулять по Бресту. Примерно за час до того, как подойдет очередь, вам позвонят или отправят сообщение в мессенджер. И тогда можно будет снова выезжать к границе.

Такая услуга появилась только в октябре. А до этого белорусам приходилось буквально сутками стоять прямо на границе. Это значит, они спали в машинах и думали о том, хватит ли запасов еды до Польши и не придется ли голодать в очереди.

Да, даже если вы сегодня зарегистрируетесь в очереди, вам все равно придется несколько суток ждать возможности попасть в Польшу. Но вы сможете провести это время не в авто, а на прогулке по Бресту. Или дома, если вы живете не очень далеко от границы. Больше всего эта опция радует брестчан и жителей области, а вот белорусам из восточных регионов не позавидуешь: у них путь до границы занимает немало времени.

Возможности зарегистрироваться в «зоне ожидания» онлайн нет. Вероятно, для того, чтобы люди не бронировали сразу несколько мест и таким образом еще больше не «растягивали очередь».

Может быстрее автобусом?

Может и быстрее, но тоже небыстро. В чатах отчитываются, что прохождение границы сейчас занимает около 16 часов. Но это время путешественники вынуждены проводить в автобусе, а это не самые комфортные условия.

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