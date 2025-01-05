Названо количество украинцев, которых мобилизовали в 2024 году 1 5.01.2025, 17:44

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ВСУ не хватает живой силы.

В течение 2024 года Украине удалось мобилизовать около 200 тысяч новобранцев, но украинской армии все равно не хватает живой силы.

Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на подсчеты неназванных украинских и западных чиновников.

По данным газеты, украинские военные недовольны «медленной и несогласованной мобилизационной кампанией». По их словам, призыв начался слишком поздно, когда подразделения уже были «серьезно недоукомплектованы после месяцев без замен».

Неназванные военные также утверждают, что количество дезертиров возросло, поскольку «люди больше не идут воевать добровольно, их заставляют».

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