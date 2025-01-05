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Оказывается, неудачный подарок можно вернуть в магазин

  • 5.01.2025, 18:05
Оказывается, неудачный подарок можно вернуть в магазин

Но есть нюансы.

Если новогодний подарок разочаровал, его можно попробовать вернуть в магазин. Что потребуется, чтобы продавец забрал такой товар и вернул деньги, агентству «Минск-Новости» рассказала председатель Белорусского общества защиты потребителей Анна Суша.

«Требование потребителя об обмене либо возврате подлежит удовлетворению, если товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, этикетки и ярлыки изготовителя, а также упаковка, если таковая имелась. Обязательно должны быть доказательства приобретения товара у конкретного продавца», - объяснила специалист.

Чтобы легче было доказать факт покупки, лучше привлечь к процессу самого дарителя, у которого мог сохраниться чек или покупка отразилась в транзакции по банковской карте.

Также доказательством могут послужить свидетельские показания, записи камер видеонаблюдения или упаковка товара с отметками магазина.

Но вернуть можно не любую покупку. Есть утвержденный постановлением совета министров перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, которые возврату или обмену не подлежат. В него входят швейные и трикотажные бельевые, чулочно-носочные изделия, предметы личной гигиены, парфюмерия, бижутерия, изделия из драгоценных металлов, технически сложные товары бытового назначения.

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