Оказывается, неудачный подарок можно вернуть в магазин 5.01.2025, 18:05

Но есть нюансы.

Если новогодний подарок разочаровал, его можно попробовать вернуть в магазин. Что потребуется, чтобы продавец забрал такой товар и вернул деньги, агентству «Минск-Новости» рассказала председатель Белорусского общества защиты потребителей Анна Суша.

«Требование потребителя об обмене либо возврате подлежит удовлетворению, если товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, этикетки и ярлыки изготовителя, а также упаковка, если таковая имелась. Обязательно должны быть доказательства приобретения товара у конкретного продавца», - объяснила специалист.

Чтобы легче было доказать факт покупки, лучше привлечь к процессу самого дарителя, у которого мог сохраниться чек или покупка отразилась в транзакции по банковской карте.

Также доказательством могут послужить свидетельские показания, записи камер видеонаблюдения или упаковка товара с отметками магазина.

Но вернуть можно не любую покупку. Есть утвержденный постановлением совета министров перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, которые возврату или обмену не подлежат. В него входят швейные и трикотажные бельевые, чулочно-носочные изделия, предметы личной гигиены, парфюмерия, бижутерия, изделия из драгоценных металлов, технически сложные товары бытового назначения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com