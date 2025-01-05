ВСУ удачно выбрали момент для наступления в Курской области 5 5.01.2025, 18:10

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Активно работает украинская авиация.

Военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров в эфире Radio NV рассказал детали о новом наступлении Сил обороны в Курской области:

— Насколько мне известно, на данный момент там уже очень активно работает украинская тактическая авиация, то есть наносятся удары.

Мы смогли очень хорошо найти момент. В эти последние несколько дней у россиян готовилась на этом направлении определенная ротация. Те подразделения, которые зашли туда, которые пытались нас с конца лета с этого суджанского плацдарма вытеснить, понесли значительные потери и они уже нуждались как в усилении, так и в частичной ротации.

Авантюра с этими корейскими солдатами (из КНДР — Ред.) вообще ничем хорошим не закончилась. Могу вам сказать, что мы вышли просто и, как в тире на тренировке, как на полигоне, отстреляли их, все. То есть они там никакого давления даже [не оказывали], не то, чтобы усилили [армию РФ]. Их единственное, что можно как-то было в оперативном тылу использовать на низкоквалифицированный труд, как грузчиков. Вот разве там с них был толк.

Был момент [для наступления Сил обороны]. Первой информация появилась, что именно в Курской области на подходе к линии фронта была разбита российская колонна. То есть это была та российская колонна, которая должна была обеспечить и осуществить ротацию в прифронтовой зоне. По ней был нанесен очень качественный акцентированный удар.

Мы понимаем, что, наверное, часть войск уже вышла, другая, которая должна была заходить на эту территорию, была разбита еще на подъезде. В результате чего мы получили ситуацию, когда на линии фронта у россиян возникла брешь.

Я так понимаю, имея определенные резервы на этой территории… На данный момент были задействованы резервы на этом направлении, которые сейчас перебрасываются на Курщину, для того, чтобы обеспечить наше продвижение.

Ожидать, наверное, каких-то значительных территориальных приобретений нам не нужно. Все же нужно придерживаться той же тактики и стратегии, которую мы имели с самого начала этого наступления. То есть наступаем, пока враг (из-за сложности своей логистики и медлительности принятия управленческих решений в своей армии) туда не начнет подтягивать реальные боеспособные какие-то подразделения.

Возможно, [это будут] те, которые отошли с этой территории. Их как-то быстро усилят и просто бросят обратно, условно, на те же позиции. Условно, потому что мы частично их займем.

Оперативно-тактическое командование, которое там осуществляется нашими войсками, оно достаточно хорошо угадало с этим моментом. И да, сейчас мы осуществляем определенное продвижение, но нужно иметь очень скромные ожидания.

Что касается политической [составляющей]. Безусловно, нам нужно иметь какую-то территорию, которую мы можем выставить в переговорах с нашей стороны, как элемент для торга. С другой стороны, также давайте не забывать, какой успех враг имеет, особенно последние три месяца, в Донецкой области. И здесь также вопрос — правильного распределения наших усилий: а сможем ли мы занять такую территорию Курской области, которая будет адекватна захваченной территории Донецкой области?

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