Ученые выяснили, как значительно улучшить вкус кофе 9 5.01.2025, 18:18

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Очень простой способ.

Новое исследование показывает, что добавление воды в кофейные зерна перед помолом может значительно улучшить вкус приготовленного кофе, ведь это предотвращает проблемы, вызванные статическим электричеством. Исследование опубликовано в журнале Matter, пишет Earth.

Измельчение кофейных зерен создает трение, поскольку частицы сталкиваются, трутся друг о друга и распадаются. Этот процесс заставляет молотый кофе вырабатывать заряд, который затем производит статическое электричество.

Заряженные частицы кофе слипаются, образуют комки, которые могут засорить кофемолки. Эти комки усложняют получение однородного помола, что приводит к неравномерному завариванию и менее вкусному кофе.

Ученые изучили влияние накопления статического электричества на процесс заваривания и обнаружили простое решение, как избежать этого влияния. Нужно просто добавить немного воды в кофейные зерна перед помолом.

По словам ученых, вода снижает статическое электричество, предотвращает образование комков и обеспечивает более плавный помол, что в конечном итоге улучшает качество и вкус сваренного кофе.

Статическое электричество возникает, когда на поверхности объекта возникает дисбаланс крошечных электрических зарядов. Все, что мы видим вокруг, состоит из атомов, которые содержат электроны. Они несут отрицательный заряд и могут перемещаться с одного объекта на другой. Поэтому в повседневной жизни мы часто сталкиваемся со статическим электричеством. Статическое электричество чаще встречается в сухом воздухе, потому что влага в воздухе помогает остановить накопление зарядов. Поэтому оно возникает чаще зимой, когда воздух более сухой.

Авторы исследования изучили, как влажность влияет на помол кофе. И для этого были изучены кофейные зерна разного происхождения с разной степенью обжарки и содержанием влаги. Исследование показало, что более сухие обжаренные кофейные зерна более восприимчивы к статическому электричеству, чем более влажные зерна.

Ученые выяснили, что добавление примерно 20 микролитров воды на грамм кофе, что примерно равно половине миллилитра для одной порции эспрессо, значительно улучшает вкус сверенного кофе. .

Исследователи говорят, что нужно просто побрызгать водой на кофейные зерна перед помолом. Таким образом он станет более равномерным и не возникнут комки. Такая консистенция улучшает процесс заваривания кофе и позволяет воде более равномерно течь через кофейные зерна.

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