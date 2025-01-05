Трампистов разделил принципиальный вопрос 5 Алексей Макаркин

5.01.2025, 18:34

1,402

Есть существенные внутренние разногласия.

Рождество в США обычно характеризуется снижением общественно-политической активности. Но не в этом раз, когда Америка готовится к инаугурации Дональда Трампа.

Трампизм фактически вытеснил на периферию умеренных республиканцев, чей кандидат на праймериз Никки Хейли была публично и демонстративно отвергнута Трампом при формировании его администрации. Это не означает, что умеренные исчезли – их много и в Сенате, и в Палате представителей. И если трампистская волна будет слабеть, они могут получить новый шанс. Но не в ближайшее время.

Однако практика показывает, что сам трампизм не монолитен. И уже одна из первых проблем – что делать с высококвалифицированными мигрантами – демонстрирует существенные внутренние разногласия.

Один из главных лозунгов трампистов – закрыть страну от мигрантов. И пока речь идет о том, чтобы не допускать в нее латиномериканцев, преодолевающих границу с Мексикой, в их рядах существует консенсус, основанный на нескольких составляющих. Это и вопрос идентичности, опасение, что мигранты на каком-то этапе станут большинством – среди трампистов популярна теория «великого замещения» (Great Replacement), гласящая, что элиты устроили заговор для вытеснения белых «небелыми». И конкуренция за рабочие места и тема уровня зарплат. И вопрос безопасности на улицах американских городов.

Но консенсус стал рассыпаться, когда речь зашла о программе виз для высококвалифицированных мигрантов. Для многих трампистских активистов любой мигрант плох – будь то уборщик или инженер в области IT. И дело не только в принципе и закрытии «лазеек», но и в том, что индийский «айтишник» может отобрать доходную работу у американского. В то же время для американского бизнеса высококвалифицированные мигранты необходимы – это мощный ресурс, который десятилетиями подпитывает экономику США, двигает вперед инновации. Усиление конкуренции в борьбе за рабочие места для бизнеса является благом, так как позволяет ему выбирать лучших сотрудников.

Так что и Илон Маск, и Вивек Рамасвами (кстати, в ходе своей президентской кампании использовавший риторику «великого замещения») выступили против отмены визовой программы. Маск заявил, что «в Америке катастрофически не хватает чрезвычайно талантливых и мотивированных инженеров». А Рамасвами пошел еще дальше и заявил, что американская культура «слишком долго превозносила посредственность над совершенством» и не стимулировала молодежь к интеллектуальной деятельности.

Будущий советник Трампа по вопросам искусственного интеллекта Шрирам Кришнан, родившийся в Индии, там же закончивший университет и ставший венчурным предпринимателем в США, перед своим назначением ратовал за снятие любых ограничений для мигрантов, обладающих высокой квалификацией. И быстро стал объектом критики со стороны радикальных трампистов, которые стали припоминать ему индийское происхождение. И вспоминать, что родители Рамасвами – тоже иммигранты из Индии. А если учесть, что жена избранного вице-президента Джея Ди Вэнса также родилась в семье индийских мигрантов, то тут уже недалеко до нового варианта теории заговора.

Занятно, что к критикам позиции Маска-Рамасвами присоединилась и Хейли, которая еще на праймериз боролась с трампистами за голоса провинциальных консерваторов. Но главные критики – конечно же, самые правые трамписты. Несостоявшийся министр юстиции Мэтт Гетц написал: «Мы приветствовали технических специалистов, когда они прибежали к нам, чтобы избежать выбора учителем третьего класса пола их ребенка, а также очевидного экономического спада из-за политики Байдена/Харрис. Мы не просили их разрабатывать иммиграционную политику». Похоже, что расхождения между «идеологическими политиками» и «техническими специалистами» будут расти – а разруливать их придется Трампу.

Алексей Макаркин, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com