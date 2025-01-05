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Кредитные истории белорусов серьезно изменились

  • 5.01.2025, 18:42
Кредитные истории белорусов серьезно изменились

Обновления вступили в силу с 5 января.

Национальный банк Беларуси ввел новые правила формирования кредитных историй и получения отчетов, пишет tochka.by.

Эти изменения направлены в том числе на защиту граждан, особенно пожилых, от мошенничества, сообщили регулятор.

Теперь белорусы могут устанавливать и снимать запрет на предоставление их кредитных отчетов пользователям, а также проверять наличие такого запрета.

А лица с незакрытыми займами смогут дважды в год бесплатно получать свои отчеты в Нацбанке.

Что еще изменилось

Также документ дополнили пунктом: «В кредитную историю включаются сведения по договорам, содержащим условие об отсрочке или рассрочке оплаты товаров (работ, услуг)».

А по договорам граждан, в том числе содержащим условия овердрафтного кредитования, дополнительно будет указано, если деньги предоставляются на рефинансирование другого займа.

Изменения вступили в силу с 5 января 2025 года.

Что такое кредитная история

Закон №441-З «О кредитных историях» был принят 16 лет назад. Эти данные собирает Нацбанк.

В истории включают сведения о том, когда и в каком банке, микрофинансовой организации (МФО) или лизинговой фирме граждане брали деньги.

А главное, в такие истории внесено, как белорусы отдавали кредиты и овердрафты, расплачивались по договорам лизинга, факторинга, залога, выполняли гарантии и поручительства: своевременно или с просрочками.

Именно эта информация учитывается при составлении кредитного рейтинга. Он присваивается каждому белорусу. Если гражданин имеет высокий рейтинг, банки с удовольствием дадут ему новый кредит. Если низкий – откажут.

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