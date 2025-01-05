ЦАХАЛ начал призыв ортодоксальных иудеев в боевой состав 5.01.2025, 18:48

Впервые в истории.

Израильская армия впервые проводит целенаправленный набор призывников в новую бригаду «Хашмонаим» («Хасмонеи»), созданную для ультраортодоксальной молодежи, сообщает сайт «Вести Израиль».

Сегодня, 5 января, на призывном пункте в Тель ха-Шомере планируют принять 50 новобранцев.

новобранцев из числа представителей этой общины. Несмотря на небольшое число, в армии придают этому событию большое значение.

Первоначально призыв намечалось провести в дни Хануки, но в ЦАХАЛе согласились отложить его до завершения праздника. При этом в армии рассчитывали, что им удастся увеличить количество призывников.

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