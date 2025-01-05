Картина великого белорусского художника нашлась у голливудского актера

Картина великого белорусского художника нашлась у голливудского актера1
- 5.01.2025, 19:22
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Он приобрел картину в 2011 году.
Картина в доме самого «оскароносного» актера принадлежит Хаиму Сутину – белорусскому художнику, за творчеством которого охотятся все коллекционеры мира, сообщает «Белсат».
Выяснить это помогли пользователи «Фейсбука». В доме Джека Николсона действительно висит «Женщина со скрещенными руками», написанная Хаимом Сутиным около 1929 года. Это одна из очень похожих версий произведения, среди которых есть и «Ева» — портрет, написанный художником в 1928-м. В 2020 году «Ева» стала эмблемой политического протеста в Беларуси.
Согласно сайту Pubhist.com, Джек Николсон действительно владеет оригиналом «Женщины со скрещенными руками», ведь он давно известен как коллекционер предметов искусства. Можно предположить, что он приобрел картину в 2011 году.
А картину «Ева»приобрел «Белгазпромбанк» на аукционе Sotheby's в 2013 году за $1,8 миллиона.
Хаим Сутин родился в Смиловичах, но большую часть жизни провел во Франции. Сейчас он является одним из главных представителей «Парижской школы живописи» вместе с его другом Модильяни, а также Шагалом, Пикассо и Паскиным. И одним из самых востребованных среди коллекционеров, так как оставил после себея не так много произведений по сравнению с остальными.