Ученые: Летучие мыши могут «оседлать шторм» 1 5.01.2025, 19:43

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Эти животные могут преодолевать до 400 км за одну ночь.

Международная группа исследователей под руководством Института поведения животных Общества Макса Планка подробно изучила сезонную миграцию у летучих мышей. Анализ показал, что животные адаптировались, чтобы использовать климатические условия для экономии энергии во время перелетов на тысячи километров через Европу, Северную Америку и Африку, пишет «Хайтек».

Для изучения особенностей миграции исследователи оснастили 71 летучую мышь вида рыжая вечерница (Nyctalus noctula) сверхлегкими датчиками, весящими всего 5% от массы тела животного. Устройства фиксировали активность, температуру окружающей среды и передавали данные через европейскую сеть дальней связи.

Ученые обнаружили, что летучие мыши способны преодолевать до 400 км за одну ночь — это рекорд дальности полета для этих животных. При этом рыжие вечерницы выбирают для перелета ночи с теплыми попутными ветрами, которые приносят штормовые фронты. Такая стратегия позволяет им экономить энергию во время длительных миграций.

Вопреки ожиданиям исследователей, летучие мыши не следуют по единому миграционному коридору. «Мы предполагали, что они летят по определенному пути, но теперь видим, что они перемещаются по всему ландшафту в общем северо-восточном направлении», — отмечает соавтор исследования Дина Дехманн.

Хотя сезонные миграции у птиц хорошо изучены, аналогичные перелеты у летучих мышей до сих пор оставались тайной. Собранные данные помогут охранять животных, в частности, позволят минимизировать их столкновения с ветряными турбинами. Это важно, поскольку популяции летучих мышей сокращаются из-за антропогенных угроз, уменьшения числа насекомых и изменения климата.

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