ВСУ ликвидировали российского боксера

ВСУ ликвидировали российского боксера2
- 5.01.2025, 19:49
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Он воевал на стороне оккупантов.
Недавно стало известно о смерти кандидата в мастера спорта по боксу россиянина Владислава Юркевича на войне в Украине.
Об этом информирует Телеграмм-канал Base of Ukrainian sport со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.
Известно, что 22-летний уроженец Иркутска до того, как уйти на войну, входил в восьмерку лучших боксеров Сибири.
Юркевич занимался боксом с 12 лет, выигрывал первенство Иркутской области среди юношей, региональное первенство Российского студенческого спортивного союза, а также получал серебро первенства РФ и Иркутской области среди юниоров.