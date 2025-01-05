ВСУ ликвидировали российского боксера 2 5.01.2025, 19:49

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Владислав Юркевич

Он воевал на стороне оккупантов.

Недавно стало известно о смерти кандидата в мастера спорта по боксу россиянина Владислава Юркевича на войне в Украине.

Об этом информирует Телеграмм-канал Base of Ukrainian sport со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

Известно, что 22-летний уроженец Иркутска до того, как уйти на войну, входил в восьмерку лучших боксеров Сибири.

Юркевич занимался боксом с 12 лет, выигрывал первенство Иркутской области среди юношей, региональное первенство Российского студенческого спортивного союза, а также получал серебро первенства РФ и Иркутской области среди юниоров.

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