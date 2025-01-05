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«Доедатель салатов» рассказал, какие новогодние блюда попросили съесть за них белорусы

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  • 5.01.2025, 19:57
  • 3,070
«Доедатель салатов» рассказал, какие новогодние блюда попросили съесть за них белорусы

Ему посыпалось множество «заказов».

«Доедатель салатов», предложивший свои услуги по цене 10 рублей, после рекламы в СМИ и соцсетях быстро набрал популярность. Ему посыпалось множество «заказов» — как шуточных, так и, по всей видимости, вполне серьезных. В своем TikTok-аккаунте он поделился самыми забавными, пишет «Телеграф».

@borodagomel #гомель #бородагомель ♬ оригинальный звук - BorodaGomel💠

«Вы только салаты после Нового года доедаете? Просто с Пасхи яйца остались», — написал один из белорусов.

«Это вы мне даете 10 рублей, а я вам салаты или я неправильно поняла», — спросила у Дмитрия женщина.

«Любые салаты доедаете? Если маршруткой из Минска передам, норм?», — задал вопрос еще кто-то.

Также у «доедателя» поинтересовались: «Европочтой высылать можно?»

«Тазик селедки под шубой осилишь?», — посмеялся еще один потенциальный заказчик.

Некоторые предложили приезжать уже за «свеженькими» салатами, чтобы не произошли проблемы с желудком.

По словам Дмитрия, кто-то торговался и хотел снизить оплату за услугу до 5 рублей: «Не оценивали мой труд и мой желудок». Некоторые «предлагали 15 рублей за срочность».

«У меня 5 литров «Оливье», 8 салатов «Под шубой», 6 литров «Мимозы» и совсем немного, около 3 кг «Крабового». Срок исполнения 3 часа, так как тару нужно вернуть родственнице. Заказ берем? За срочность накину 5 рублей», — обратились к «доедателю» с такой просьбой.

Гомельчанин подытожил, что было «очень много позитивных моментов», но были и те, кто не понял шутку и попытался пристыдить его за опубликованное «предложение».

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