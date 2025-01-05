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Шольц назвал ложными утверждения о подготовке встречи с Путиным

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  • 5.01.2025, 20:07
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Шольц назвал ложными утверждения о подготовке встречи с Путиным

Канцлер Германии раскритиковал оппозицию.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) подверг критике утверждения эксперта Христианско-демократического союза (ХДС) по внешней политике Родериха Кизеветтера (Roderich Kiesewetter) о якобы готовящейся поездке в Москву во время кампании по выборам в Бундестаг, сообщает «Немецкая волна».

«Это - ложное утверждение, так нельзя поступать, это глубоко непорядочно, для этого (подобных утверждений. - Ред.) нет никаких оснований», - заявил Шольц в Берлине.

По словам главы правительства Германии, при столкновениями с подобными «ложными утверждениями» право на возмущение имеют даже те, кто действуют «откровенно».

Как уточнило dpa, Кизеветтер ранее написал в соцсети X: «Мы должны быть готовы к неожиданностям».

По его версии, появляется все больше признаков того, что «канцлер Шольц отправится в Москву до 23 февраля и/или встретится с Путиным». Сам Кизеветтер позднее удалил запись.

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