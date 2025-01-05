Генштаб ВСУ рассказал, что происходит в Курской области
- 5.01.2025, 20:39
- 2,372
Идут интенсивные бои.
В настоящее время в Курской области России происходят интенсивные боевые столкновения. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней оперативной сводке.
«На Курщине в настоящее время произошло 42 боевых столкновения, 12 из которых продолжаются до сих пор», - сообщили в Генштабе ВСУ.
Кроме того, там отметили, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной. Украинские защитники продолжают активно противодействовать российскому агрессору, нанося ему потери в живой силе и технике.
По данным Генштаба, всего с начала суток произошло 106 боевых столкновений. Больше всего штурмов произошло на Покровском направлении. Там с начала суток оккупанты совершили 36 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций. А также на Кураховском направлении, где россияне провели 18 атак.