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Новый вирус HMPV перекинулся из Китая на Казахстан

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  • 5.01.2025, 21:20
  • 6,454
Новый вирус HMPV перекинулся из Китая на Казахстан

Более 30 случаев заражения.

Новый вирус HMPV (метапневмовирус) распространился в Казахстан. На данный момент в стране зафиксировано более 30 случаев заражения.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Казахстана в Facebook в воскресенье, 5 января.

В Минздраве отметили, что метапневмовирус — это один из классических вирусов, циркулирующих во многих странах в течение десятков лет.

«Штаммы этого вируса обнаружены и в Казахстане, наряду с другими видами инфекций, которые в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, активно циркулируют в пространстве», — говорится в сообщении.

На данный момент выявлено более 30 случаев заражения новым китайским вирусом.

Отметим, что HMPV провоцирует тяжелые формы ОРВИ, пневмонию и бронхиолит. Вирус опасен, в частности, из-за отсутствия специфических лекарств и вакцин.

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