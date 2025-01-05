Новый вирус HMPV перекинулся из Китая на Казахстан 11 5.01.2025, 21:20

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Более 30 случаев заражения.

Новый вирус HMPV (метапневмовирус) распространился в Казахстан. На данный момент в стране зафиксировано более 30 случаев заражения.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Казахстана в Facebook в воскресенье, 5 января.

В Минздраве отметили, что метапневмовирус — это один из классических вирусов, циркулирующих во многих странах в течение десятков лет.

«Штаммы этого вируса обнаружены и в Казахстане, наряду с другими видами инфекций, которые в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом, активно циркулируют в пространстве», — говорится в сообщении.

На данный момент выявлено более 30 случаев заражения новым китайским вирусом.

Отметим, что HMPV провоцирует тяжелые формы ОРВИ, пневмонию и бронхиолит. Вирус опасен, в частности, из-за отсутствия специфических лекарств и вакцин.

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